Újra támadásba lendült a Petya Ukrajnában, de a kiberrendőrség blokkolta a vírust, vagyis sikerült megakadályozni, hogy továbbterjedjen.

Arszen Avakov belügyminiszter azt mondta, a támadás délután fél kettőkor történt, a Petyát viszont alig másfél órával később sikerült megállítani.

A vírus most is az ukrán M.E.Doc. vállalat szervereiről, könyvelési programjáról indult, ahol egyébként a rendőrség előző nap házkutatást tartott. Az ukrán miniszter szerint a nyomok oroszországi forráshoz vezetnek.

A Petya zsarolóvírus múlt kedden órák alatt letarolta Ukrajnát, rövidebb később pedig több európai városban is megtalálták, sőt Indiáig elért. A vírus Ukrajnában okozta a legtöbb gondot, többek között az OTP ukrajnai leánybankjának szerverét is megtámadta, valamint a leállított csernobili atomerőművet is.