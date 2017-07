Ezért nem jön Linuxra a The Witcher 3

A rossz tapasztalatok még a technikai kihívásoknál is többet nyomhatnak a latban.

A lengyel CD Projekt Red által fejlesztett The Witcher 3: Wild Hunt minden idők egyik legjobb nyílt világú szerepjátéka, éppen ezért is érthető, hogy a gamerek egy része szeretné minél több platformon látni. Jelenleg windowsos PC-k mellett PlayStation 4-re és Xbox One-ra érhető el.

A kiadó egyelőre semmiféle tervet sem jelentett be a játék további platformokra való kiadására, realisztikusan macOS és Linux rendszerekre lenne még elkészíthető, plusz esetleg a Nintendo Switch-re. Most kiderült, hogy Linuxra jó eséllyel soha nem lesz elérhető a játék, már amennyiben hihetünk a Virtual Programming nevű cég egyik volt fejlesztőjének. Az illető ex-munkáltatóját szerződtette annak idején a CD Projekt, hogy portolják át Linuxra és macOS-re a The Witcher 2-t.

Állítása szerint nem feltétlenül technikai, hanem inkább tapasztalati ok áll a háttérben. Sajnos a The Witcher 2 linuxos portja súlyos teljesítménybeli problémáktól szenvedett a piacra kerülésekor, és ugyan néhány utólagosan kiadott javítással nagyrészt sikerült megoldani a gondokat, ám a linuxos gamerek egy része addigra olyan megengedhetetlen hangvételű hisztit rendezett, hogy a CD Projektnél elment a vezetők kedve a Linuxszal való foglalkozástól. Mindkét vállalat munkatársait elmondták mindennek, fenyegető e-maileket küldözgettek nekik, szabályosan gyűlöletkampányt folytattak ellenük az interneten.

A forrás szerint ez az oka annak is, hogy később az első Witcher csak macOS-re vált elérhetővé a Virtual Programming jóvoltából, noha az Apple számítógépeire szánt verziót alapul véve minimális munkával járt volna a linuxos kiadás elkészítése.

