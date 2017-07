Már az emberrablók is BitCoinban kérik a váltságdíjat

A fájlrablók után az emberrablók is felfedezték a kriptopénzt.

A valódi pénzhez hasonlóan a kriptopénz útja is követhető, ám ezt nem feltétlenül tudják a klasszikus bűnözők. A Motherboard beszámolója alapján a számítógépen tárolt állományokat titkosítással túszul ejtő zsarolóprogramok készítői után a klasszikus emberrablók is rákaptak a BitCoinra, készpénz helyett már több esetben is ebben kérték a váltságdíjak kifizetését.

Az első ismert eset még 2015-ben történt, mikor egy tajvani banda nagyjából 1,5 millió dollárnak megfelelő BitCoint kért egy hongkongi olajcég elnökének szabadon engedéséért. A váltságdíjat ugyan megkapták, de a tajvani rendőrség a bűnbanda mind a 16 tagját sikeresen letartóztatta.

Tavaly egyetlen efféle esetről sem érkezett beszámoló, idén azonban már kettő bitcoinos díjkövetelés is történt. Elsőként egy BitCoinnal foglalkozó brazil üzletember feleségét rabolták el, majd május végén egy indiai kereskedőért kérték kriptopénzben a váltságdíjat. Szerencsére mindkét ügyet sikerült gyorsan megoldaniuk a hatóságoknak, 6-6 főt tartóztattak le az emberrablások miatt.

A kriptopénz bűnözők általi használata egyáltalán nem újdonság, a sötét weben állítólag nem csak például drogokért és fegyverekért, de akár orgyilkosságért is lehet fizetni vele.

