Akku nélkül működik a prototípus mobil

Környezeti fényből és rádióhullámokból fedezi az áramigényét.

Érdekes fejlesztést jelentettek be a Washington Egyetem kutatói az izgalmas nevű Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies kiadványban: elkészültek a világ első akkumulátor nélküli mobiljának korai, de működőképes prototípusával.

A készülék jelenleg igazából inkább walkie-talkie, mintsem telefon, de korai stádiumban van a fejlesztés. A kütyü teljesen eltérően működik a jelenlegi mobiloktól, önmagában nem is képes felcsatlakozni a megszokott mobilhálózatokra, helyette momentán egy külön bázisállomást használ a hívások mobilhálózatokra való átjátszásához.

Működése közben a telefon 1.000× – 10.000× kevesebb áramot fogyaszt a hagyományos telefonoknál, így nem kell akku a működéséhez,

a szükséges 3,5 mikrowatt teljesítményt környezeti fényből és rádióhullámokból fedezi.

A kutatók nem számítanak rá, hogy a technológiájuk a belátható jövőben bármikor leváltaná a jelenlegi távközlési rendszereket, ám véleményük szerint a chiptervezők idővel integrálhatják majd a mobilos lapkakészleteikbe, hogy végszükség esetén lemerült akku mellett se legyen kizárt a telefonhívások bonyolításának lehetősége.

