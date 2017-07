Elon Musk tényleg megoldja Ausztrália villamosáram gondjait

Ausztrália déli részében jelentős problémák léptek fel az elektromos hálózatokban, miután 2016 során a szélsőséges időjárás alapos pusztítást végzett az infrastruktúrában. Azóta az áramellátás kimaradozik, az enerigaárak pedig elszabadultak nem csak ennek, hanem a számos régi, elavult széntüzelési erőmű használatának következtében is. De semmi gond, mert a Tesla ezt is megoldja.

A nem éppen ideális helyzetben egyszer csak megmentőként érkezett egy Twitter-bejegyzés a Tesla-nagyfőnök Elon Musktól, aki egész egyszerűen annyit mondott, hogy 100 napon belül megoldja Ausztrália villamosáram-problémáit. Nyilván a legtöbben azt hitték elsőre, hogy viccel vagy nagyzol. Az ausztrál milliárdos, több technolóigia cég tulajdonosa, Mike Cannon-Brookes rá is kérdezett Musknál, hogy mennyire gondolja ezt az egészet komolyan?

Nos, a helyzet az, hogy Musk annyira komolyan gondolta, hogy még azt is felajánlotta, hogy ha 100 nap alatt nem tudja megoldani a helyzetet, akkor az egész költségét ő állja majd. Erre Cannon-Brookes elképedt, majd kért néhány napot, hogy beszéljen a helyi politikai vezetőkkel és megállapítsák a szükséges költségvetést, nyilván Musk ajánlata alapján. És úgy látszik, hogy sikerült mindent tető alá hozni, ennek megfelelően Ausztráliában készül el a világ legnagyobb, kereken 100 megawattos (129 megawatt-órás) lítium-ion akkumulátora.

Musk igyekezett rámutatni, hogy a vállalás hatalmas, hiszen az eddigi legnagyobb hasonló akkumulátor "mindössze" 30 megawattos, szóval több, mint háromszor múlják majd felül azt. A kockázatok tehát nagyok, azonban Musk tartja magát a szavához: miután az állammal aláírták a szerződést, amely megad minden engedélyt a villamoshálózatra való csatlakozáshoz, a Tesla 100 nap alatt telepíti és működésbe hozza majd az akkumulátort. Ha ez nem sikerül, akkor Muskj számításai szerint körülbelül 50 millió dollárt kell majd kifizetnie saját zsebből, de elmondta, ha Ausztrália hajlandó ekkkora kockázatot vállalni, akkor ők is.

Stabilabb és olcsóbb áramellátás

A nagy megállapodásnak van egy harmadik fele is, a megújulú energiával foglalkozó francia óriásvállalat, a Neoen. A cég már rendelkezik egy szélerőmű-farmmal az ausztráliai Jamestown közelében, és ezt fogják jelentősen bővíteni Musk akkumulátorai mellett. A terv szerint a Tesla által telepített hatalmas akksi az szélerőművek által megtermelt áramot raktározza majd el, egyfajta puffeként szolgálva.

Ez a gyakorlatban két dolgot jelent. Az akkumulátor egyrészt stabilizálja majd a hálózatot, hiszen bármilyen kisebb-nagyobb ingadozást kiiktat. A másik, hogy akkor töltik majd az akkucsomagot, amikor túltermelés lép fel, tehát az áram olcsóbb, és főleg akkor használják majd el belőle az áramot, amikor egyébként drágább lenne.

Ami végső soron Musk szerint egyértelműen ahhoz fog vezetni, hogy a fogyasztó olcsóbban juthat majd hozzá az elektromos áramhoz.

A Tesla vezetője ezt egy "alapvető hatékonysági fejlesztésnek" nevezte.

Azonban nem csak a technológia a lényeg: Musk szerint ez egy fontos turisztikai célponttá is vállhat, így arra is odafigyelnek majd, hogy az egész jól nézzen ki. Az első elképzelések szerint egy szép külsejű, fehér obeliszkre kell számítani.

Nyilván az állam is lelkes: Jay Weatherill, Dél-Ausztrália vezetője szerint a térség már eddig is a világ élvonalába tartozott, ha megújulú energiáról van szó, azonban most hirtelen az akkumulátoros tárolás tekintetében is az élre ugranak majd. Ennek pedig számos gazdasági hatása lesz, és lefelé kényszeríti majd az árakat, amellett, hogy persze stabilizálja a hálózatot.

