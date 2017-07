Sokáig hiánycikk maradhat a gamer videokártya

Egy német webáruház hónapokig nem számít új készletekre a „bányászmodellekből".

Az elmúlt hetekben többször is foglalkoztunk a témával, hogy igencsak rájár a rúd a komolyabb videokártyát vásárolni kívánó játékosokra. Főként az Ethereum kriptovaluta bányászatának köszönhetően elsőként a Radeon RX 570/580, majd a GeForce GTX 1060/1070 videokártyákat is felvásárolták a bányászok. Ahol egyáltalán még kaphatóak, ott akár több tízezer forintos árprémiumra is lehet számítani, ami nonszensz egy átlagos gamer számára.

Egyelőre úgy tűnik, hogy nem mostanában fog újra egyensúlyba kerülni a kereslet és a kínálat. A TechPowerUp megkeresésére a Németországban közismert és jelentős MindFactory informatikai webáruház egyik munkatársa elárulta, hogy természetesen rendeltek a fentebb említett hiánycikk videokártyákból, azonban

a gyártók jelenleg megsaccolni sem tudják, hogy mikor lesznek képesek teljesíteni a rendeléseiket.

A MindFactory illetékese arra számít, hogy akár három hónapot is igénybe vehet, mire megkapják a már megrendelt grafikus vezérlőket.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!