Minden második gyerek veszélynek van kitéve a neten

A Microsoft reprezentatív nemzetközi kutatása szerint csak az elmúlt évben a világon a tizenéves internethasználók 62 százaléka szembesült valamilyen veszéllyel az online térben. A számítógép, az okostelefon vagy a tablet a nyári vakáció elengedhetetlen kellékeivé váltak az elmúlt évek során. A gyerekek ilyenkor a megszokottnál jóval többet használják ezeket az eszközöket, mint iskolaidőben.

A felmérés azonosította az öt leggyakoribb veszélyforrást is

A „feketelista" első helyén a kéretlen internetes kapcsolatfelvétel szerepel, a megkérdezettek 43 százaléka szembesült már ilyen helyzettel. A második legtöbbször előforduló veszély a rosszindulatú, gonosz bánásmód, ezt követi a trollkodás, a kéretlen szexuális tartamú üzenet, végül az online zaklatás zárja a sort.

A Microsoft felmérése szerint a megkérdezettek 70 százaléka szenvedett már valamilyen negatív hatástól. A legaggasztóbb következmény, hogy bizalomvesztés miatt az online és az offline térben sérültek a családi és baráti kapcsolatok. A világhálón leselkedő veszélyek ezen felül idegrendszeri hatásokkal járhatnak, így alvászavarral, stresszel, az iskolai teljesítmény romlásával, illetve az intimszféránk komoly sérülésével.

A Microsoft Magyarország az elmúlt tanévben több mint ezer diáknak tartott oktatást a biztonságos internethasználatról, ahol a Microsoft önkéntes szakemberei és a Microsoft Student Partner programban részt vevő egyetemi hallgatók beszélgettek általános-, és középiskolás tanulókkal a felmerülő veszélyekről és arról, hogyan védekezhetnek ezek ellen. Az interaktív foglalkozásokon olyan témák kerültek terítékre – a Microsofthoz látogató gyerekek életkori igényeitől függően –, mint a személyes adatok mibenléte és azok védelme, az interneten fellelhető információk hitelességének ellenőrzése, a közösségi oldalak használatának kockázatai és az elérhető biztonsági beállítások bemutatása, az internetes zsarolóvírusok elleni védekezés, vagy éppen a digitális zaklatás megelőzése és megfelelő kezelése. Emellett a gyerekek a technológia jövőjéről is képet kaphattak, akár a mesterséges intelligencia fejlődése által felszínre hozott etikai kérdések közös átgondolása révén.

Pár egyszerű beállítással a szülők is sokat tehetnek gyermekeik biztonságáért.

A Windows Családbiztonság eszközével egy ellenőrizhető és korlátozható, úgynevezett gyermekfiók alakítható ki. Ezzel korlátozni lehet a számítógéphasználat idejét, szűrhetők a használható programok és alkalmazások, illetve blokkolhatók az ártalmasnak ítélt weboldalak is. Ráadásul, a Windows játék közben is felügyeli gyerekeket, hiszen korosztályok vagy tartalomtípusok szerinti besorolások alapján is meghatározhatók, milyen játékok indíthatók el a gyermekfiókokból.

