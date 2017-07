Bűnösnek vallotta magát a lottóhacker

Társaival együtt bő félmilliárd forintnyi összeget kaszált az informatikus.

Mindenki szeretne mesés lottónyereménnyel gazdagodni, azonban a legtöbben csak a megfelelő számok helyes megtippelésében bízhatnak. A jelenleg 54 éves Eddie Tipton a kivételek közé tartozott, a férfi ugyanis a Multi-State Lottery Association vállalat informatikai igazgatója volt. Az MSLA az Egyesült Államok 33 tagállamában, plusz Columbia Kerületben, Puerto Ricóban, és az Amerikai Virgin-szigeteken rendez lottójátékokat.

Tipton módosította a lottóhúzáskor használt szoftver véletlenszám-generátorát, majd a pozícióját kihasználva sikerült bejuttatnia a számokat húzó, erősen őrzött és megfigyelt szerverekre a kódját.

A trükk az volt, hogy a Tipton által módosított DLL-fájl minden év május 27-éjén, november 22-éjén, továbbá december 29-éjén kalkulálható számokat generált, már amennyiben a kérdéses napok szerdára vagy szombatra estek, és a húzás este 8 után történt. A sok feltételt a lebukás veszélyének csökkentése érdekében iktatta be a szoftverbe.

Tipton módosított kódja 2005-től kezdve olyan 10 éven keresztül működött a szervereken, ezen idő alatt

a nyeremények felvételében segítő társaival együtt olyan 2 millió dollárt (541 millió forintot) kaszált.

A banda veszte az lett, hogy 2010-ben Iowa államban anonim módon próbáltak beváltani egy 16,5 millió dolláros (4,46 milliárd forintos) nyereményt, azonban a helyi szabályok szerint a nyertesek nevét nyilvánosságra kell hozni. Ebbe nem voltak hajlandóak beleegyezni, több sikertelen beváltási kísérlet után inkább otthagyták a pénzt.

Ezt persze elég hihetetlennek találták a lottótársaságnál: csalásra kezdtek gyanakodni, mire elindult a Tiptont és társait végül lebuktató nyomozás.

Tipton most formálisan is bevallotta a bűneit, így a belátható jövőben megszülethet az elsőfokú ítélet a csalási ügyében. Akár 25 évre is a rácsok mögé kerülhet a lottóhacker.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!