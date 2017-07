Magas kijelzőt kapott az LG Q6 mobil

Háromféle változatban lesz elérhető a középkategóriás termék.

A jelenlegi információk alapján kifejezetten tetszik a fogyasztóknak az általunk is tesztelt LG G6 csúcsmobil szokatlan képarányú érintőkijelzője, a gyártó most aránylag gyorsan eljuttatta a megoldást a középkategóriába is. A frissen bejelentett LG Q6 okostelefon „FullVision" fantázianéven futó megjelenítője 18:9 képarányú, 5,5 hüvelykes és 2160×1080 pixel felbontású.

Ezen túlmenően nem különösebben kimagasló a készülék: Qualcomm Snapdragon 435 lapkakészlet, 3000 milliamperes akku, 5/13 megapixeles kamerák, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n, Android 7.1.

A talán legfájóbb hiányosságát az ujjlenyomat-olvasó mellőzése jelenti, de az LG szerint a mobilozók arcfelismeréssel is feloldhatják a készüléket.

Háromféle modell lesz kapható az LG Q6-ból:

LG Q6α – 2 GB RAM / 16 GB háttértár

LG Q6 – 3 GB RAM / 32 GB háttértár

LG Q6+ – 4 GB RAM / 64 GB háttértár

Az LG Q6 első körben az ázsiai piacokon válik elérhetővé, Európába csak valamikor a nem túlságosan távoli jövőben érkezik meg. Várható árakat sajnos még nem közölt a gyártó.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!