Okostelefon nélkül már pihenni sem tudunk

A magyarok kétharmada nem tudja elképzelni a nyaralását az okostelefonja nélkül, amit leginkább fotózásra, navigációra, étterem és hotel keresésére használ a vakáció során - derült ki a Huawei megbízásából 12 európai országban (köztük Magyarországon) készített kutatásból.

Az Ipsos által készített felmérés szerint a nyaralás egyre fontosabb kelléke a külső akkumulátor, a megkérdezettek harmada pedig gyorstöltő és extra tárhely (például SD kártya) nélkül már útnak sem indul. A magyar válaszadók háromnegyede szerint az okostelefon sokkal egyszerűbbé teszi a vakációt.

Fotó és navigáció – nyaralás alatt erre kell a telefon

A kutatás eredményei alapján magyarok 95 százaléka készít fotókat a nyaralás ideje alatt, 78 százaléka pedig navigációs alkalmazást is használt legutóbbi útja során. A térkép applikáció segítségét még ennél is többen, a megkérdezettek 84 százaléka vette igénybe. A magyarok 59 százaléka viszont előre gondolkodott, és még az utazása előtt letöltötte úti célja térképét, hogy off-line is böngészhesse azt.

A magyarok többsége (58%) előszeretettel használja hotel és étterem értékelések keresésére és olvasására a mobilját, 38 százalékuk pedig foglalási adatait vagy elektronikus jegyét is az okostelefonján tartotta. A QR-kódok ideje viszont leáldozóban van, a mobilfizetés pedig még nem igazán népszerű: mindössze a megkérdezettek 27-27 százaléka élt ezzel a két lehetőséggel útja során.

Leginkább a dél- és kelet-európai országokban élők értettek egyet azzal, hogy az okostelefon jelentősen megkönnyíti az utazást. Nálunk is igen sokan gondolják ezt: a magyar válaszadók 76 százaléka vélekedett így.

A tárhely és az akkuidő az, amire érdemes figyelni

A megkérdezettek több mint fele, 55 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nyaralás alatt többek között a készülék tárhelyének véges kapacitása miatt a fotókat és videókat másik eszközre kell mentenie (például laptopra vagy tabletre). A válaszadók 47 százalékának a nyaralás alatt problémát okoz, hogy nincs elegendő tárhelye az okostelefonján.

Az utazók aggódnak az akkumulátor lemerülése miatt is.

A válaszadók ötöde nyilatkozott úgy, hogy vakációja során előfordult, hogy épp akkor merült le a telefonja, amikor a legnagyobb szüksége lett volna rá. A megkérdezettek 37 százaléka értett egyet azzal, hogy gyakran jelent számukra nehézséget az, hogy feltöltve tartsák a készülékeiket. A felhasználók ezt a problémát gyorstöltővel vagy külső akkumulátorral próbálják megoldani, főleg a fiatalok: a 18-24 évesek fele vitt magával ilyen eszközt a legutóbbi nyaralására.

A magyarok leginkább itthon töltik a nyarat

A felmérésből az is kiderült, hogy a magyarok leginkább várost látogattak a nyaralásuk alatt: 53 százalékuk adta ezt a választ, míg a második legnépszerűbb nyaralási helyszín a tópart lett 42 százalékkal. A kutatás adatai szerint a magyarok több mint fele, 54 százaléka itthon tölti a vakációt. Jóval kevesebben (23%) vannak, akik csak külföldre utaznak a nyári hónapokban, illetve érdekesség, hogy ugyanilyen arányban vannak azok, akik itthon és külföldön is megejtenek egy-egy nyaralást.

