Korrupciót leplezhetett le a Microsoft betűtípusa

Váratlan módon buktatta le magát a pakisztáni miniszterelnök lánya.

Tavaly májusban a világ rengeteg politikusának, hírességének és gazdagjának nagy bánatára nyilvánosan elérhetővé váltak a Panama-iratok néven elhíresült dokumentumok. Ezek rávilágítottak a tehetősek jobb esetben adóoptimalizálási, rosszabb esetben adócsalási és pénzmosási ügyeire. Az iratok megjelenése után többek Nawaz Sharif pakisztáni miniszterelnök lánya ellen is nyomozás indult.

A The Express Tribune (via The Verge) beszámolója alapján a miniszterelnök lányát offshore cégeken keresztül megszerzett, bevallatlan és leadózatlan, nagy értékű külföldi ingatlanok birtoklásával vádolják. Maryam Nawaz Sharif különféle a nevét tisztázni képes dokumentumokat nyújtott be Legfelsőbb Bíróságnak, azonban a bíróság hajlik rá, hogy ezek utólag készült hamisítványok.

Erre most már közvetett bizonyíték is van: a kérdéses dokumentumok elméletileg 2006-ból származnak, azonban a nyomozóknak feltűnt, hogy a Windows Vista rendszerben bevezetett Calibri betűtípussal íródtak.

Ezzel az a probléma, hogy

a Windows Vista csak 2007. január 30-án vált elérhetővé.

A Maryam Nawaz Sharif azzal védekezik, hogy maga a Calibri betűtípus valójában már 2014 óta elérhető, a Windows Vista legelső publikus bétájába is bekerült. Az ügyészség ettől függetlenül valahogy nehezen akarja elhinni, hogy Sharif a közismerten rendkívül instabil béta operációs rendszert használva papírozta volna az adóparadicsomozását.

A Vista bétájának használata meg a geekek gyomrát is alaposan megfeküdte, már ha sikerült egyáltalán elindítaniuk a számítógépükön.

