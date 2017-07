A világ egyik legszebb helyén épített szuperszámítógépet a Lenovo

A Lenovo június folyamán a Nemzetközi Szuperszámítógép Konferencián jelentette be, hogy a Barcelona Supercomputing Center számára szállított MareNostrum 4, a legnagyobb Intel-alapú szuperszámítógép üzembe helyezésre került Barcelonában, a világ legszebb adatközpontjában.

A Katalán Politechnikai Egyetemen, egy egykor kápolnaként használt épületben kerültek elhelyezésre a monumentális szerverek, melyek

összesen 3400 következő generációs Lenovo szerverből álló csomópontot, skálázható Intel Xeon processzorokat, és összesen 60 kilométernyi magas sebességű kábelt tartalmaznak, melyek a csomópontokat kötik össze - összesen 390 terabyte központi memóriát biztosítva.

A komplex rendszer előnyeit az oktatási feladatokon kívül olyan kutatásokban is felhasználják, melyek a föld teljes népességére is hatással lehetnek. Ilyenek például az emberi genomkutatások és az ehhez kapcsolódó vizsgálatok elemzései, a „bioinformatika". Emellett a járványkutatásban vagy meteorológia szimulációkban és így az időjárás elemzés/előrejelzés terén is nagy segítség lehet egy ilyen szuperszámítógép.

A Lenovo ezzel párhuzamosan a teljes globális szerverpiacon is erősít az Intel Xeon Scalable processzorokon futó ThinkSystem portfóliójával, ami hamarosan hazánkban is elérhetővé válik.

Ezekhez a hardverekhez a ThinkAgile márkanév alatt összefogott szoftveres megoldásokkal egészíti ki, melyeket a Lenovo az egyre bonyolultabb üzleti igények egyre egyszerűbb kiszolgálása érdekében fejlesztett. A ThinkSystem és a ThinkAgile együtt egymás kiegészítéseként kínálnak az üzleti felhasználók számára futurisztikus adatközpont megoldásokat.

