Ingyen kipróbálható a Mass Effect Andromeda

Az egyjátékos és többjátékos módok is játszhatóak.

Valószínűleg az összes videojátékok iránt aktívan érdeklődő hallott már a március második felében elérhetővé vált Mass Effect Andromeda rendkívül vegyes fogadtatásáról. A Mass Effect név ellenére a játék nem vált mindent elsöprő sikerré, rengeteg technikai és animációs problémával küzdött. Általánosságban véve negatív kép alakult ki a játékról, és üzletileg pedig olyan nagyot bukott, hogy a kiadó EA határozatlan időre jegelte a széria következő darabjának fejlesztését.

A látszattól eltérően az Andromeda távol a rossz kategóriától, ennek a bebizonyítása érdekében az EA most PC, PlayStation 4 és Xbox One platformokon is teljesen ingyenes demót adott ki a játékból. A windowsos kiadás az EA Origin kliensprogramon keresztül tölthető le.

A demót elindítva összesen 10 órányi játékidő áll rendelkezésre: az egyjátékos kampányban az első főküldetés befejezéséig juthatnak el az érdeklődők, míg a többjátékos mód teljesen szabadon játszható. A demó által készített játékmentések kompatibilisek a Mass Effect Andromeda teljes verziójával, így akik a játék megvásárlása mellett döntenek, azok nem veszítik el az addigi haladásukat.

