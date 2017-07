Felfalták az okostelefonok a fényképezőgépek piacát

Magyarországon is érvényes a globálisa trend: a fényképezőgépek piaca egyre csökken, miközben egyre több képet készítünk okostelefonnal.

Ahogy azt mondani szokás, a legjobb fényképezőgép az, ami éppen nálunk van. És vélhetően az éppen nálunk lévő fényképező az okostelefonunkba lesz beépítve, úgyhogy azt fogjuk használni. Ez magyarázza, hogy GfK legújabb felmérése szerint habár Magyarországon egyre több digitális fotó készül (évente már több mint 4 milliárd), a digitális fényképezőgépek piaca mégis egyre zsugorodik.

Ez a trend persze nem csak Magyarországon figyelhető meg, világszintű jelenségről van szó: egyre több eszközünket váltja ki az okostelefon, a hagyományos, dedikált kütyük eladásainak rovására. Azoban a helyzet nem ennyire egyszerű: ahogy korábban például a külön MP3-lejátszók esetében, itt is az látszik, hogy az okostelefon az egyszerűbb, hétköznapibb készülékeket váltja ki, míg a magasabb árketegória azért még tartja magát.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az olcsóbb, fix lencsés kompakt fényképezők piaca évek óta meredeken csökken, és gyakorlatilag eltűnőben van. Nem csoda, ezekkel már minőségben is simán képesek versenyezni a jobb okostelefonok, a kompaktság a telefon esetében pedig nem kérdés, meg persze eleve mindig nálunk van, nem kell külön eszközt magunkkal vinnünk. Ennek megfelelően egyre kevesebb gyártó foglalkozik olcsóbb kompaktok készítésével, de a GfK felmérése rámutat arra is, hogy a telefonok már kezdik kóstolgatni középkategóriás fényképezők (bridge kompaktok) piacát is.

A felhasználói szokások tehát jelentősen megváltoztak: a hétköznapi használatban egyértelműen uralkodnak az okostelefonok, ha pedig dedikált fényképezőt vetünk be, az nem egy olcsó eszköz lesz, hanem egy komolyabb tudású tükörreflexes (DLSR) vagy cserélhető lencsés kompakt (MILC). De inkább az előbbi.

A felső kategóriát még mindig a tükörreflexes gépek uralják

Mert ugyan egy ideig a szakértők azt jósolták, hogy a cserélhető lencsés kompaktok kiválthatják a tükörreflexes masinákat, ez egyelőre nem következett be, és úgy látszik, hogy nem is nagyon fog. A GfK felmérése szerint ez leginkább annak tudható be, hogy egyrészt drága a váltás az egyik kategóriáról a másikra, valamint a MILC sem csodaszer, annak is megvannak a hátrányai.

Persze, mind a DLSR mind pedig a MILC fényképezők átlagos eladási ára jóval magasabb (körülbelül 95 ezer forint) mint a hagyományos fix lencsés kompaktoké (körülbelül 51 ezer forint), így nyilván mennyiségben még mindig az utóbbi vezet, azonban évről évre egyre nagyobb szeletet harapnak ki ebből az okostelefonok.

Az okostelefonok dominanciája figyelhető meg akkor is, amikor a különböző képfelbontásokra koncentrálunk. Habár a nyers megapixel szám csak egy adat, ami befolyásolja a végleges kép minőségét, ráadásul úgy tűnik, hogy a legnagyobb telefongyártók a 12 megapixel környéként tartják ideálisnak (itt ragadt le az Apple és a Samsung is többek között), mégis minden felbontás-tartományban uralkodnak a mobilok.

Egyedül a 12 és 14 megapixel közti tartomány az, ahol még komolynak tűnik a verseny a hagyományos kompaktok és a telefonok között, ez azonban vélhetően csak egy látszat, és idővel ez is eltűnik majd. Mindenesetre a GfK úgy véli, hogy a fotópiac a következő évek további csökkenést lesz kénytelen elszenvedni, igaz, a visszaesés üteme 25-30%-ra mérséklődik majd.

