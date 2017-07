Übergeek meglepetés a Radiohead remasterelt albumán

Csak a 130 dolláros gyűjtői kiadás jön titkos programmal.

A brit Radiohead nemrégiben elérhetővé tette a 20 éves OK COMPUTER című albumának remasterelt változatát. A legdrágább kiadása 120 euróba kerül, ennyi pénzért az OKNOTOK-ot megvásárlók három 12 hüvelykes hanglemezt, egy C90 válogatáskazettát, egy keményborítós művészeti könyvet, egy Tom Yorke jegyzeteit tartalmazó füzetet, egy vázlatokkal teli füzetet, továbbá egy digitális letöltőkódot kapnak a rajongók.

A legnagyobb meglepetést (via The Verge) a kazetta tartalmazza, ugyanis egy rajongó rájött, hogy a legelső száma valójában egy ZX Spectrum program. A programot egy magnóval a mikroszámítógépbe (vagy annak emulátorába) betöltve a fentebb látható, 1996. december 19-i dátumú üdvözlet jelenik meg. Az OK COMPUTER album nagyjából fél évvel később jelent meg.

Az easter egg ötlete valószínűleg a gitáron és billentyűkön játszó Jonny Greenwood fejéből pattant ki, annak idején ugyanis nem csak hogy volt egy ZX Spectrumja, de zenét is programozott rajta. Állítása szerint ez az élmény nagy hatással volt a zene alapvető természetéről alkotott gondolkodására.

