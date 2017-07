3+1 kütyü ami nagyon jól fog jönni a Szigeten

Idén 25. alkalommal rendezik meg a Sziget fesztivált, negyedszázad alatt pedig sok minden változott. Régen nem gondolta volna senki, hogy mindenféle elektromos eszközöket kell vinnie egy ilyen fesztiválra, hisz még az elemlámpásokra is furcsán néztek a népek, ma már pedig teljesen természetes, hogy a zsákban ott lapul egy két hasznos apróság.

A legjobb alap, ha van egy sátrunk, esetleg másnak a sátrába be tudunk költözni ideiglenesen. Nem rossz ugyanis, ha kényelmesen ott lehet hagyni a cókmókot, és annak is megvan a bája, mikor bevonul az ember a kuckóba egy fiúval vagy leánnyal, hogy közösen felolvassanak egymásnak a Háború és Békéből egy nehéz nap végén. Szóval nézzük, hogy mi az a négy ketyere, amit senki ne hagyjon otthon, aki felkészülten szeretne szórakozni!

Powerbank

A tartalék akkumulátor a legfontosabb. Annál ugyanis nincs bosszantóbb, mikor az ember hívná a haverokat, de le van merülve, mikor megnézné a programot, de le van merülve, mikor csinálna egy videót, de le van merülve, vagy mikor posztolna a Facebookra vagy az Instára egyet arról, hogy mennyire az élet császára, de le van merülve. Arról meg ne is beszéljünk, hogy milyen kellemetlen helyzetbe kerül, aki épp elindítaná a Tindert, mikor bedöglik a telefonja, így oda kell mennie és személyesen ismerkedni. Iszonyatos még belegondolni is! De mindez elkerülhető, ha van az embernél hordozható akkumulátor.

Ezekből a kínálat, ma már túlzás nélkül, hatalmas. Mindenképp érdemes márkás darabot választani, az valószínűleg nem hagy cserben majd, a noname cuccokkal ugyanis előfordulhat, hogy megtréfálják az embert, így csak félig vagy harmadig töltik fel a mobil energiacelláját. A legfontosabb adat egy ilyen masina esetén a kapacitás, amelyet mAh-ban (milliamperóra) jelölnek, pont úgy, mint a telefonok akkumulátorát. Könnyű belátni, hogy mondjuk a Samsung S8 3000 mAh-s akksiját egy 6000 mAh powerbank pontosan kétszer tud csurig tolni energiával, de ha van egy 9000 mAh-s kütyünk, akkor ez az érték már háromra ugrik.

Arra persze érdemes odafigyelni, hogy a kapacitással együtt nő a méret és a súly is. Ha pedig az ember sokat mászkál, márpedig a Szigeten ez az alap, akkor felesleges egy bitang nagy erőművet magával cipelnie, úgyis az lesz a vége, hogy ott hagyja valahol.

A mi ajánlatunk: Asus Zen Power





Fény az éjszakában

Kempingezésnél és fesztiválozásnál is igen kellemes társ lehet egy olyan lámpa, amit nem kell a konnektorba dugni, és elem sem szükséges feltétlenül hozzá.

Van már ilyenből napelemes, és dinamós megoldás is, de a legjobb értelemszerűen a kettő kombinációja.

Akkor jön rá az ember, hogy mennyire hasznos is egy ilyen masinéria, mikor botladozik a sátrak közt, vagy szembesül azzal, hogy nem a telefonjával kell világítania a mobil toalettben, vagy a sátorban, átkozva a világot, hogy miért nincs plusz két keze.

A napelem a kényelmet nyújtja, hiszen nem kell vele semmit sem csinálni, a dinamó pedig a villámgyors fényt, hiszen ennek segítségével pár perc alatt már értékelhető mennyiségű energiát tudunk összekurblizni egy negyed órás fényshowhoz. Ha már valaki úgy dönt, hogy beruház egy ilyen mobil lámpára, jól teszi ha odafigyel a víz- és ütésállóságra is, tapasztalataink szerint ugyanis a sötétben ez lesz az első, amit felrúg az ember, és valami mágikus módon két csepp eső már képes hazavágni a nedvességet nem tűrő darabokat.

A mi ajánlatunk: Solar LS-360

Harc a vérszopókkal

Kevés annál fenségesebb dolog van, mint mikor az ember egy fárasztó szigetes nap után összekuckorodik a kis vackában, és már integetne az Álom Manónak, mikor a fülébe kezd hegedülni egy szúnyog. Ilyenkor jön a hessegetés, a rejtőzés, majd végül a mazochista arccsapkodás, de persze semmi sem segít. Korábban kell gondoskodni a vérszopók elleni védelemről! A vegyi fegyvereket nem ajánljuk, ugyanis nem igazán javít a megítélésünkön, ha kemikália felhőben gimnasztikázunk a tánctéren.

Egyébként sem egy elegáns és tartós megoldás a fújkálás, sokkal inkább 21. századi az ultrahang!

No nem arról van szó, hogy dugjunk a zsebünkbe egy denevért, és azzal kóricáljunk a színpadok között, hanem sokkal inkább azokról a kütyükről, amelyek magas frekvenciás hang segítségével tartják távol a szúnyogokat. Vannak már olyan mobil elektromos bogárriasztók, amelyeket az amerikai hadsereg is használ, és akár egy kisebb telekről is képesek elüldözni a moszkitókat, ám meglátásunk szerint a nehéztüzérségre egy fesztiválon, vagy kempingben nincs szükség.

Persze, akinek az úgy jobban esik, vihet magával ilyet is, csalódni nem fog benne, de ehelyett mégis a diszkrét, kulcstartóként is használható darabokat ajánljuk. Ezek között már akad olyan, amely garantáltan 6 négyzetméteres területről, tehát pont egy sátor nagyságú részről, űzi el a rovarokat, és a működtetéshez mindössze egy szimpla és olcsó gombelemre van szükség.

A mi ajánlatunk: Guard N Care Mosquito Repeller Keychain

+ 1 Szóljon hangosan a kedvenc számom!

Első hallásra butaságnak tűnhet mobil hangszórót vinni egy fesztiválra, pláne a Szigetre, ahol tényleg csilliónyi program vár minden másodpercben. De az az igazság, hogy a látszólagos bőség ellenére mindig, mindenkinél eljön egyszer a pillanat, amikor a saját nótáját szeretné hallani.

Azaz, amikor rájön, hogy a száz helyszín mindegyikén béna a zene, és sehol sem játszanak olyasmit, ami neki tetszik.

Na ilyenkor lehet elővenni az akkus, hordozható hangsugárzót, és rátolni valami igazán bombázó számot. Egyébként egy csomószor az ilyen szituációkból alakulnak ki a legjobb spontán bulik, és az arra járó csak azt veszi észre, hogy 50-100 ember mozog körbe egy láthatatlan valamicsodát a földön, miközben a következő sarkon a DJ az üres tánctérnek produkálja magát puffogva. Akkor is remek szolgálatot tesz egy ilyen modell, amikor csak leülünk a sátor elé, és beszélgetés mögé benyomunk valami jó kis háttérzenét, esetleg ha a szomszédunkat akarjuk bosszantani reggel, aki hajnali hatkor üvöltve tudatta mindenkivel, hogy még ébren van,és remekül érzi magát.

Ma már az ilyen mini hangrendszerekkel szó szerint Amazonast lehet rekeszteni, de azért érdemes odafigyelni arra, hogy milyet válasszunk. A Bluetooth támogatás ma már a minimum, hiszen ennek segítségével vezeték nélküli úton is eljuttathatjuk a dalokat a kütyüre. Szintén nem árt a megfelelő akkumulátor, hogy akár 10 órán keresztül is működőképes maradjon az eszköz. Ugyanígy fontos a kellően nagy hangerő, és a strapabíró kivitel, azaz, hogy a cucc kibírja ha leesik, ha ráöntenek valamit, vagy ha porban meghengergőzik véletlenül.

A mi ajánlatunk: Marley Chant EM-JA009-MI





