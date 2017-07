Bankkártyát kell majd villantaniuk a brit pornófogyasztóknak

A portáloknak jövő áprilistól új módszerrel kell ellenőrizniük a látogatók életkorát.

Megkérdőjelezhető hatékonyságú akcióval folytatja az online pornográfia elleni hadjáratát az Egyesült Királyság kormánya. Matt Hancock digitális ügyekért felelős miniszter bejelentette, hogy jövő áprilistól kezdve a felnőtt tartalmakat kínáló webhelyeknek bankkártya-alapú módszerrel kötelezően ellenőrizniük kell majd a brit látogatóik életkorát, hogy a kerítésen kívül tartsák a 18 év alattiakat.

A konkrét implementációról egyelőre csak annyit tudott mondani a miniszter, hogy összetett lesz, ezek szerint a kivitelezést ráhagyja a profikra. A törvény mindenesetre azt mondja, hogy az ingyenes és fizetős, belföldi és külföldi erotikus webhelyeknek egyaránt be kell majd vezetniük a brit látogatók esetében a bankkártya-adatok megadására épülő rendszert. Amennyiben nem teszik meg, akkor akár 250 ezer font (bő 87 millió forint) összegű, vagy a legutolsó könyvelési időszakukban elért forgalmuk 5 százalékának megfelelő bírságot kaphatnak.

A rendszer nagy problémája, hogy többféle módon is triviálisan kikerülhető: a fiatalok Tor / VPN segítségével meghamisíthatják a földrajzi helyzetüket, vagy éppenséggel csendben leírhatják a szüleik kártyaadatait is. Utóbbi megoldás esetében felmerül a büntetőjogilag értékelhető visszaélés gyanúja, bár a pornóoldalak nem fogják megterhelni a kártyákat.

A törvény megítélése változatos. A gyermekvédelemmel foglalkozó Childnet jótékonysági szervezet vezetője szerint jó ötletről van szó, Will Gardner meglátása alapján ugyanis a jogszabály limitálni fogja a gyermekek számára nem megfelelő online tartalmak elérhetőségét. A jogvédelemmel foglalkozók jelen formájában már nem repesnek a politikai terméktől, a The Open Rights Group aggodalmai szerint sérülhet a pornófogyasztók magánszférája, ugyanis a törvény nem szabályozza a begyűjtött információk esetleges tárolásának feltételeit. Az adatok felhasználhatóak lehetnek hirdetési és profilozási célokra, vagy egy hackelés során akár ki is szivároghatnak.

A törvény érdekessége, hogy specifikusan a pornóoldalakra vonatkozik, azaz például a Twitterre és hasonló portálokra nem, hiába rengeteg rajtuk a vörös karikás tartalom.

