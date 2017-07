Két héten belül bemutatkozhat a Nokia csúcstelefonja

Egyelőre még mindig csak pletykáink vannak a Nokia új csúcstelefonjáról, de a legújabb információk szerint még júliusban bemutatkozhat.

A HMD Global az utóbbi hónapokban szépen elkezdte újraépíteni a Nokia márkanév alatt futtatott telefonok felhozatalát. Az újdonságok között akadtak jobban sikerült darabok, leginkább a Nokia 3, 5 és 6 név alatt bemutatott okostelefonok, valamint rosszabbak is, mint például a feltámasztott 3310, aminek mi sem nagyon láttuk értelmét.

A vállalat bevallottan azt a stratégiát követi, hogy először a kevésbé drága, szélesebb körben eladható telefonokat mutatja be, a Nokia 6 után azonban eljött az idő egy igazi csúcskészülékre is. Ennek nevéről egyelőre vegyesen nyilatkoznak a források: míg korábban mindenki egyértelműen a Nokia 9 nevet emlegette, addig a legújabb pletykák már a 8-asról szólnak.

Igazából a név nem is annyira fontos, az viszont már annál inkább, egy skandináv mobilkereskedő szerint a telefont július 31-én bemutatják, és nem sokkal utána meg is indulhat a forgalmazása. A specifikációk tekintetében a források eddig nagyjából egyöntetűen 5,3"-as QHD felbontású kijelzőről, Snapdragon 835-ös központi processzorról és 4GB memóriáról beszélnek, alapból 64GB-os tárhellyel. Emellé jöhet be egy csúcs-csúcs kiadás 8GB memóriával és 128GB háttértárral.

Érdekes, hogy egyébként a készülékről már korábban kikerültek kémfotók, azonban a vállalat az autógyártókhoz hasonlóan egy szinte minden részletet elrejtő tokba burkolta a telefont, így túl sok minden ebből nem derült ki. Mivel csúcskategóriáról van szó, szinte biztosra vehető a prémium anyagok, így a fém használata, valamint a képeken látszik, hogy a kamera duplalencsést megoldást használ - az eddigi információink szerint két 13 megapiyeles objektívről van szó.

Nyilván egyelőre az árral kapcsolatban is csak találgatni tudunk: ez a források 700 dollár környékére teszik, ami alapján itthon a 200 ezer forint közelében jelenhet majd meg az új Nokia.

