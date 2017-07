Új módon próbálhatják előrendelésre bírni a gamereket?

Exkluzív grafikai effektet is kapnak az új Need for Speedet előre megvásárlók.

A videojátékok előrendelése egyáltalán nem új találmány, azonban az elmúlt években a játékkiadók elkezdtek mindent megtenni annak érdekében, hogy akár hónapokkal a megjelenésük előtt eladják a termékeiket. Ennek érdekében exkluzív apróságokkal próbálják előrendelésre bírni a gamereket, például a normál játék során nem megszerezhető tárgyakat, vagy extra játékbeli pénzt kapnak. Újabban már a megjelenés előtti napokban való korai hozzáférés sem szokatlan.

Rendkívül fogyasztóellenes praktikáról van szó, hiszen a független tesztek megjelenése előtt a vásárlók egyszerűen nem tudhatják, hogy mit kapnak a pénzükért cserébe, megéri-e az árát az adott játék. További érdekes pszichológiai jelenség, hogy ha rosszul sikerül a játék, akkor az előrendelők néha pusztán azért is hajlandóak harciasan megvédeni az előrendelt terméket, hogy ne tűnjenek palimaraknak, ne érezzék átvere magukat.

Most kiderült, hogy a szokásos apróságok mellett az EA nagy csendben furcsa extrát talált ki a novemberben megjelenő Need for Speed Payback árkád autóversenyzős játékot előrendelők számára:

normál szürkés helyett platinakék árnyalatú kerékfüstöt kapnak.

Ez önmagában még hagyján, igazán nem a világ vége. Inkább az alapvető ötlet nyilvánvaló továbbfejlesztési lehetősége az aggasztó, miszerint a jövőben esetleg szebb grafika ígéretével próbálhatják meg előrendelésre bírni a játékosokat. Csak reménykedhetnek a gamerek, hogy nem jut el idáig az ipar.

