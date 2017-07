Eltűnhet az internet legnagyobb zenetára

A SoundCloud problémáiról még a munkatársak sem tudtak, azonban hirtelen beütött a katasztrófa. Most már azok is menekülnek a cégtől, akik egy ideig még biztonságban lennének, miközben a vezetőségnek nincs igazán terve a vállalat megmentésére.

A SoundCloud egy különleges kis sziget az internet tengerében, ami leginkább a kezdő, vagy alig ismert független zenészeknek nyújt lehetőséget arra, hogy feltöltsék alkotásaikat és megpróbálják megismertetni azt a világgal. Saját szerzemények, remixek, hosszú DJ-s szettek és nagyon érdekes podcastok százezreit találjuk meg az oldalon, ami azonban az utóbbi időben úgy látszik, hatalmas problémákkal kénytelen megküzdeni. Ezzel pedig olyan tartalmak kerülhetnek veszélybe, melyek jelentős része nem érhető el semelyik más zenei szolgáltató (YouTube-tól az Apple Musicig) felhozatalában sem.

Az egész a múlt héten kezdődött, amikor a SoundCloud teljesen váratlanul leépítette munkavállalóinak 40%-át, azaz több, mint 170 embert. A váratlanság két dologból eredt: egyrészt az elküldött alkalmazottak semmiféle figyelmeztetést nem kaptak előre, másrészt pedig belsős nyilatkozatok alapján úgy tűnik, a munkavállallók még csak nem is sejtették, hogy bajban lehet a cég. Elárulták, hogy a SoundCloud több irodájában is heti többször ingyenes svédasztalos ebéd járt, a munkatársak pedig belépéskor mindenféle céges kütyüt, fejhallgatót, valamint teljesen új Apple laptopokat kaptak.

A TechCrunch által elért alkalmazottak elmondták, hogy mindez nem lett volna szükséges, simán beérték volna valamilyen kompromisszumos megoldással, ha tudják, hogy a vállalat pénzügyi gondokkal küzd, ugyanis kifejezetten szerettek a SoundCloudnál dolgozni. Most már viszont nem ilyen jó a hangulat: miután váratlanul eltűnt a munkaerő közel fele, a többiek is érzik, hogy veszélyben lehetnek, így inkább megelőzik a kellemetlen szituációt, és már előre új munkahely után néznek.

Főleg úgy, hogy a vezetőség részéről láthatóan fejetlenség uralkodik, és nem volt éppen megnyugtató az a konferenciahívás sem, amit a vállalat minden jelenlegi alkalmazottjához intézett pár napja a berlini központból. Az alapító Alex Ljung ugyan elmondta, hogy a leépítéseknek és költségcsökkentéseknek köszönhetően ki tudják húzni pénzzel a negyedik üzleti negyedévig, azonban az két és fél hónap múlva elkezdődik, tehát nem beszélhetünk éppen hosszútávú biztosítékról.

Ha van is kiút, az egyelőre nem látszik

A SoundCloud alkalmazottai egyértelműen borzalmasként értékelték a nagy céges megbeszélést, amiben a másik alapító Eric Wahlforss még az "egy család vagyunk"-kártyát is előhúzta, ami nyilván komoly kacagásokat váltott ki annak fényében, hogy éppen azelőtt küldtek el 170 embert mindenféle figyelmeztetés nélkül. Ráadásul a vezetőség még most is vesz fel új embereket, hogy aztán megszüntesse a pozíciójukat, mielőtt kezdenének.

Ebbe a csapdába esett Vojta Stavik is, aki július 17-én kezdett volna a cégnél, ám július 7-én, mindössze pár nappal azelőtt, hogy Berlinbe költözött volna, közölték vele, hogy mégsem fog kelleni. A vezetőség szerint azért nem nyomják meg a stop gombot a munkaerő-felvételben, mert azzal gyengeséget mutatnának, az alkalmazottak azonban nem értik sem ezt, sem azt, hogy miért nincsen látható költségcsökkentés és racionalizálás (a kirúgásokon kívül), ha ennyire rossz a helyzet.

Ha van is a vezetőségnek konkrét terve a vállalat megmentésére, arról egyelőre inkább csak ködösen beszélnek. Mindkét alapító hangsúlyozza, hogy a SoundCloud független marad, azonban az utóbbi években láthatóan nem sikerült megfelelően menedzselni a céget, és főleg nem sikerült megfelelően monetizálni a feltöltött tartalmakat, melyek ráadásul számos esetben még szerzői jogokat is sérthetnek (például egy remix vagy DJ-szett esetében, ahol gyakorlatilag más munkáját használják fel).

Így tehát, habár adott esetben a SoundCloud jobb helyre kerülhetne egy stabil pénzügyi alapokkal és több tapasztalattal rendelkező vállalat tulajdonában, az alapítók ettől elzárkóznak. A SoundCloud az alap, reklámokkal támogatott pénzügyi modellje mellé jelenleg kétféle előfizetési lehetőséget kínál: a havonta 4,99 dollárba kerülővel eltűnnek a reklámok, a 9,99 dolláros pedig hozzáférést enged több mint 30 millió prémium zeneszámhoz a legnagyobb kiadóktól.

A vezetőség szerint az utóbbi egyértelműen vakvágány, és a SoundCloudnak nem a Spotifyjal és az Apple Musickal kell versenyeznie, hanem újra visszahelyeznék a fókuszt az indie zenészekre. Akármilyen változást is terveznek, azt különösen nehéz lesz keresztülvinni most, a londoni és a San Francisco-i iroda bezárását, és a munkavállalók jelentős részének elküldését követően. Ráadásul, habár a SoundCloud sokáig egyedül játszott a saját pályáján, ez egyre kevésbé van így: a YouTube kurátorok által kezelt lejátszási listái egyre hatékonyabban képesek megmutatni a kezdő zenészeket, emellett pedig egyre több muzsikus áll át a Bandcamp használatára.

