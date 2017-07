Személyre szabott hírfolyamot készít nekünk a Google

A Google a rendelkezésre álló információk alapján elég pontos képet tud kialakítani rólunk, szóval miért ne ajánlana nekünk különböző híreket, tartalmakat?

Újabb nagy projektbe vágott bele a Google: egy személyre szabott hírfolyamot szeretne nekünk adni mindenféle felületen, ahol a vállalat alkalamzásait használjuk, de első körben leginkább a kereső alatt. A személyre szabást maga a Google végzi el, egész egyszerűen azért, mert lassan már többet tud rólunk a vállalat, mint mi saját magunkról.

A hírfolyam összeállításához elsősorban a keresési előzményeinket használja majd fel a rendszer, ami már önmagában felvet aggályokat, hiszen csak ez alapján már egy elég pontos képet tud kialakítani rólunk, és tisztában lehet a legfurcsább szokásainkkal, érdeklődési körünkkel és egyéb szaftos részletekkel.

A keresési előzményeken kívül persze a Google a teljes eszköztárát felhasználja, így azt is, hogy milyen videókat szoktunk nézegetni a YouTube-on, hogy éppen hol tartózkodunk, de nem lennénk meglepve, ha az androidos felhasználóknál még a telefonról begyűjtött adatokat is behúzná a rendszer.

A lényeg, hogy végső soron a Google valószínűleg elég pontosan meg tudja majd határozni, hogy milyen témák érdekelnek minket, milyen híreket szeretnénk látni, milyen sporteredményekre vagyunk kíváncsiak, vagy éppen milyen ételt szeretnénk elkészíteni, és ezek szépen feltűnnek majd az év folyamán fokozatosan elinduló hírfolyamunkban.

Ha mindez ismerős lenne, az egyébként nem véletlen: a Google Now is tulajdonképpen egy nagyon hasonló rendszer, azonban az ígéretek szerint annál okosabb lesz: például különbséget fog tudni a régóta követett témáink és az újabb érdeklődési köreink között. A híreket igyekszik majd többféle szemszögből tálalni, de még azt is tudni fogja, ha éppen egy utazást tervezünk, így a célpontunkkal kapcsolatos cikkeket, érdekességeket is elkezdeni majd ajánlani.

Persze, ahogy fentebb már próbáltunk utalni rá, a legtöbb felhasználónak vélhetően eléggé cifrák lehetnek a keresési előzményei, és ez viszonylag kellemetlen helyzetekhez vezethet, ha valaki éppen rápillant a képernyőnkre, amikor behozzuk a Google főoldalát és elkezdenek megjelenni a tartalmak. Tudja ezt a cég is, így néhány témát alapból kitilt a hírfolyamból, így például a pornót és a gyűlöletbeszédet, de kimaradnak olyan érzékeny dolgok is, melyek a valláshoz vagy a szexuális orientációhoz kapcsolódnak.

Ha pedig más megoldás nincs, a Google még mindig lehetőséget fog adni arra, hogy letiltsuk az egészet úgy, ahogy van.

