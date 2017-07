Médiatartalmakat akar fizetőssé tenni a Facebook

A nagy kiadóknak és médiavállalatoknak nem tetszik, hogy az egyébként előfizetéses tartalmaikat a Facebookon adott esetben ingyen olvashatjuk.

Az már viszonylag természetes dolog, hogy a legkisebbektől a legnagyobb médiumokig mindenki igyekszik a tartalmait kitenni a Facebookra, hogy azok minél nagyobb láthatóságot kapjanak. Az utóbbi években pedig a Facebook azon ügyködött, hogy a kirakott tartalmak fogyasztása minél egyszerűbb legyen, és lehetőleg már a Facebookon belül olvashassuk őket, így például a mobilos platformokon ne kelljen ehhez megnyílnia külön a böngészőnek. Vagy, ha a másik oldalról nézzük: a Facebook nagyon igyekszik azon, hogy még a külsős tartalmak fogyasztásakor se hagyjuk el a közösségi oldalt.

És habár ez felhasználói szempontból tényleg kényelmes, úgy látszik, a nagy kiadók elégedetlenek, és egyfajta előfizetéses rendszer bevezetésére vennék rá a vállalatot. Erről egyébként a Facebook partneri kapcsolatokért felelős vezetője, Campbell Brown maga beszélt a héten. Az úriember szerint a Facebook jelenleg vizsgálja annak lehetőségét, hogy miként támogathatnák jobban az előfizetéses modellt a közösségi oldalon belül, és ennek kialakítása a kiadókkal és partnerekkel folytatott igények alapján történik.

Mindez persze még nagyon korai fázisban tart, a jelenlegi tervek alapján még a tesztidőszak is csak ősszel indulhat el, néhány kiválasztott médiapartnerrel. Az viszont biztosnak látszik, hogy a rendszer kereken tíz ingyenes megtekintést enged majd, ami után felajánlja az előfizetési lehetőséget, vagy ha már rendelkezünk előfizetéssel az adott médiatermékhez, akkor a bejelentkezést. És habár, ha az egyes médiumok, újságok saját honlapjára mennénk fel közvetlenül olvasgatni, ott esetleg másfajta limitekkel találkoznánk (néhányan több, néhányan kevesebb ingyenes olvasást tesznek lehetővé), a Facebook mégis ragaszkodna a tízhez az egységes felhasználói élmény érdekében.

Az információk szerint a Facebook ennek kivételével már teljesen a médiapartnerek kezébe adná az irányítást: ők dönthetnék el, hogy mely tartalmak kerüljenek be a fizetős rendszer mögé, és a közösségi oldal még az előfizetői adatokat sem igényelné.

Arról azonban egyelőre nincsenek információk, hogy az előfizetési díjakból milyen szeletet kapna a Facebook, mint ahogy arról sem, hogy pontosan milyen úton lehet majd megoldani a fizetést. A források szerint ugyanis a Facebook szeretné elkerülni a Google Play Store-t és az Apple App Store-t pontosan azért, hogy azok már ne vegyék le az egészről a maguk 30%-os sápját. Mint ahogy kérdéses az is, hogy az első körben milyen médiapartnerekkel indul a rendszer, de vélhetően a legnagyobb amerikai kiadók kerülhetnek be, akik bizonyos termékeikért már egy jó ideje online is előfizetési díjat kérnek.

