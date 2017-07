Így ne csempésszünk 102 darab iPhone-t

Egy kínai nő a felsőtestére erősítette a rengeteg mobilt.

Az iPhone mobilokat ugyan Kínában gyártják, de közel sem ott a legolcsóbbak. Hongkong technikailag ugyan Kína része, azonban a különleges igazgatású területen jóval olcsóbban adják az Alma kilóját, így nagyobb mennyiség esetén komoly üzletnek bizonyulhat átcsempészni a cég termékeit Kínába, majd ott értékesíteni azokat.

Ennek megfelelően a kínai határőrök és vámosok rendszeresen lepleznek le iPhone-csempészeket, most épp egy hölgy akadt fenn a hálójukban. Furcsállták, hogy az arca, továbbá a karjai és a lábai alapján vékony testalkatú nő felsőteste igencsak ducinak tűnik, ráadásul a pokoli hőség ellenére a normál ruhája felett még egy kardigánt is viselt. A vámosok félreállították az aránytalan testalkatú nőt, mire gyorsan kiderült, hogy iPhone-ok vannak a felsőtestéhez rögzítve, egész pontosan 102 darab. Ezen felül találtak még nála 15 luxusórát is, összesen közel 20 kiló csempészáru hurcibált magán.

A slusszpoén, hogy a kevés józan paraszti ésszel megáldott csempész konkrétan Sencsenbe próbálta bejuttatni a telefonokat: szinte biztosan ott gyártották a testére rögzített telefonokat.

A 102 darabos csempészkészlet ugyan lenyűgöző, azonban korántsem rekord: a jelenlegi csúcsot egy férfi állította be még 2015-ben, az ő testére 146 darab iPhone volt erősítve, a felsőteste mellett még a lábaira is tele voltak aggatva almás mobilokkal.

