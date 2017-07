Trendi termosztát a Microsofttól

Érintőkijelzővel és hangparancsokkal is működtethető a kütyü.

Valamilyen oknál fogva óriási divattá vált az elmúlt években a high-tech termosztátok tervezése és piacra dobása, időnként már olyan érzése támad az embernek, hogy az olcsó és funkcionális szerepű eszközökből drága divatkiegészítők váltak. A Johnson Controls hardvergyártó céggel közösen most a Microsoft is tervezett egy hőfokszabályzót, és láthatóan nagyon le kívánja vele pipálni a konkurenciát.

A GLAS névre keresztelt terméken tekerők vagy gombok helyett egy részlegesen áttetsző érintőkijelző található. Ami ennél is trendibb, hogy a hőfokszabályzó valójában egy Windows 10 IoT Core rendszert futtató komplett számítógép, a Cortana hangasszisztens jóvoltából pedig hangutasításokkal is vezérelhető. Persze a hangparancsok tényleg hasznosak lehetnek, hiszen például piszkos kézzel senki sem szeretné nyomkodni az érintőkijelzőt, plusz a mozgáskorlátozottak számára is megváltás lehet a funkció.

A Microsoft szerint a GLAS képes érzékelni, hogy tartózkodnak-e éppen az adott helyiségben, és ennek megfelelően automatikusan is állíthatja a hőfokot, ezzel optimalizálva a fűtés-hűtés energiafelhasználását. Ezen felül a légminőséget is figyelemmel kíséri, bár az jó kérdés, hogy egy értesítés küldésén túl érdemben mit képes tenni a rossz légminőség érzékelésekor.

Egyelőre nem tudni, hogy mikor, hol, és persze milyen áron kerülhet piacra a GLAS.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!