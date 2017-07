Facebook Messengeren nyomulnak a modern légitársaságok

A francia légitársaság új szolgáltatásával az utasok beszállókártyájukhoz a Facebook Messenger applikáción keresztül is hozzájuthatnak. A légitársaság továbbá a Messengeren keresztül a hét minden napján, a nap 24 órájában válaszol az utasok kérdéseire angolul és franciául.

2016-ban a KLM volt az első a légitársaságok között, akinél az utasok a Facebook Messengeren keresztül is igényelhették beszállókártyáikat. Most az Air France is követi holland társát, és 2017 júniusában csatlakozott a Messengerhez. A légitársaságnak fontos, hogy ott legyenek jelen, ahol ügyfeleik is szabadidejüket töltik, így a Messenger tökéletes választás. Tapasztalatok alapján az utasok nyitottabbak ezen a platformon, és szívesebben osztják meg problémáikat.

Az új Messenger szolgáltatás minden utas számára elérhető, aki az airfrance.hu oldalon foglal jegyet, és kiválasztja az opciót, hogy a Messenger applikáción keresztül jusson hozzá beszállókártyájához. A francia légitársaságnak több mint 6,5 millió követője van a Facebookon, és hetente 23 ezren említik az Air France-ot ezen a felületen. Az ügyfelek kérdéseit 95 ügyfélszolgálati alkalmazott válaszolja meg a hét összes napján, 9 különböző nyelven: angol, német, spanyol, portugál, olasz, francia, japán, kínai és koreai nyelven is kérdezhetnek az utasok.

A Facebook mellett az Air France utasai Twitteren, Wechaten, Instagramon és CacaoTalkon is kapcsolatba léphetnek a légitársasággal.

