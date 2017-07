Majdnem annyi sorból áll a szoftverének kódbázisa, mint a Google Androidé.

A luxusautókban lassan már több a számítógép, mint az autó. A CNET most igencsak megdöbbentő információkkal rukkolt elő a 647 lóerős motorral is kapható, akár 400 ezer dollárba (105 millió forintba) is kerülő Ford GT szuperautó kapcsán, amelyek alapján lassan már nem is számítógépet, hanem szerverközpontot kell építeni az efféle kocsikba.

A Ford szerint bő kéttucat számítógépes rendszer dolgozik az autóban, ezekre pedig 50-nél is több szenzor szállítja az információkat. Az autó rendszerei minden egyes másodpercben olyan 300 megabájtnyi adatot dolgoznak fel, óránként pedig összesen 100 GB adatot generál a GT.

További érdekesség, hogy a Ford GT számítógépein futó szoftverek összesen olyan 10 millió sornyi kódból állnak. Összehasonlítási alapul a Google Android kódbázisa körülbelül 12 millió, míg a Windows 98 hozzávetőlegesen 13 millió sornyi kódból áll.

