Kihalófélben a Microsoft Paint

Emellett a képernyőkímélők rajongói is kezdhetnek félni.

A jelenlegi tervek szerint a Windows 10 következő nagy frissítése szeptemberben fog elkészülni. Ebből sejthetően mára lényegében finisébe ért a Fall Creators Update (Őszi Alkotói Frissítés) fejlesztése, javarészt véglegesedtek a funkcionális változtatásai.

A rendszer nem csak újdonságokat fog hozni, a Microsoft most közölt egy listát (via Ghacks) a hivatalosan is elavultnak tekintett, továbbá konkrétan eltávolításra kerülő komponenseiről.

Az elavult komponensek ugyan elérhetőek maradnak a rendszerben,

azonban már nem állnak semmiféle érdemi fejlesztés vagy javítgatás alatt, így könnyen elképzelhető, hogy a Windows 10 egy jövőbeli frissítésében teljesen eltávolításra kerülnek majd.

Az otthoni felhasználók szemszögéből két nagy érdekességet tartogat a Microsoft listája: a Paint rajzolóprogram, továbbá általánosságban véve a képernyőkímélők is elavult funkcionalitásokká váltak, így érdemes rá felkészülni, hogy valamikor a jövőben könnyes búcsút vehetünk majd tőlük.

A képernyőkímélőket már most is jól eldugta a Microsoft, a Gépház alkalmazás Zárolási képernyő beállítólapjának legalján lehet konfigurálni azokat.

