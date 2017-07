Kína a muszlim kisebbség számára kötelezővé tenné egy okostelefonos alkalmazás telepítését, amivel ellenőrizhetővé válnak a telefonon tárolt adatok. A hatóságok ellenőrzik majd az app meglétét.

A Radio Free Asia beszámolója szerint a kínai kormány egy egészen különleges és meglepően közvetlen módot talált arra, hogy megfigyelés alatt tartsa Hszincsiang-tartomány muszlim lakosságát. A kínában élő muszlim kisebbség jelentős része itt él egyébként, és már korábban is kénytelenek voltak szembenézni különböző, kifejezetten rájuk szabott szabályozásokkal: a kormány betiltotta például a különböző leplek viselését és a hosszú szakáll növesztését.

Most pedig a hatóságok kiküldtek a muszlim lakosságnak egy levelet, melyben arra hívják fel a figyelmüket, hogy kötelezően telepíteniük kell okostelefonjaikra egy alkalmazást - a levélben még a QR-kód is ott figyel, amivel ez azonnal megtehető. A hatóság véletlenszerű ellenőrzéseket tart majd a lakosság körében, hogy meggyőződjenek az app meglétéről, és akinél hiányosságokat találnak, azt akár tíz napra is elzárhatják.

A Jingwang nevű alkalmazás a hatóságok szerint képest automatikusan felismerni olyan videókat, fájlokat, képeket és szövegeket, melyek terrorista tevékenységekhez kapcsolódhatnak. Mindezt úgy teszi meg, hogy leellenőrzi a fájlokat, majd azokat összeveti egy központi adatbázissal, melyben megtalálhatók a kormány által korábban már illegálisnak és terrorgyanúsnak titulált adatok.

A program ezen kívül rögzíti a beszélgetéseket a kínában rendkívül népszerű WeChat és Weibo alkalmazásokból, és feljegyzi a telefon gyártási számát, a wi-fi bejelentkezési adatokat és a SIM-kártya adatait. Aztán persze ki tudja, hogy a háttérben még miket figyel meg, gyűjt be és küld el a lakosságról a program.

Persze a lakosok használhatnának a WeChat helyett másik alkalmazást is a kommunikációra, azonban a kínai kormány tavaly ezt a lehetőséget már bezárta: akkor Hszincsiang-tartomány népe azt vette észre, hogy ha olyan nyugati alkalmazásokat használnak, mind mondjuk a WhatsApp, akkor hirtelen megszakad a mobilszolgáltatás az irányukba.

