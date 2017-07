Snapchates funkciót kapott a Telegram

Már önmegsemmisítős képek és videók is küldhetőek a szolgáltatásban.

Az elindítása óta eltelt olyan három évben komoly népszerűségre tett szert a Telegram csevegő, világszerte 100 milliónál is több aktív felhasználóval büszkélkedhet. A Vkontakte közösségi hálózatot is megalapított Pavel Durov szolgáltatásának legfontosabb tulajdonsága, hogy végponttól végpontig tartó titkosítást kínál a felhasználók magánszférájának védelme érdekében, továbbá akár több százezer tagot számláló csevegőcsoportok létrehozására is alkalmas.

A mobilokon és számítógépeken is elérhető alkalmazásainak legújabb frissítésében a Telegram régóta kért funkciót tett elérhetővé: a csevegő mostantól „önmegsemmisítős" képek és videók küldözgetésére is lehetőséget biztosít.

A felhasználók beállíthatják, hogy a címzett általi megnyitása után X idővel visszaállíthatatlanul törlődjenek az állományok.

Természetesen nem bolondbiztos a funkció, számos módszer létezik az eszközök kijelzőin megjelenő tartalmak rögzítésére. Ettől független a lehetőség mostantól adott az önmegsemmisítős tartalmakat küldözgetésére, a felhasználók pedig majd eldöntik maguk, hogy kívánnak-e élni a funkcióval.

