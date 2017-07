Elon Musk még idén elkezdene alagutakat fúrni

A The Boring Company először Washingtont és New Yorkot kötné össze a nagyon gyors hyperlooppal, de azért Los Angelesről sem feledkeznek meg. A fúrás még idén elkezdődhet.

Korábban már írtunk arról, hogy Elon Musk egyik újabb vállalata a The Boring Company alaposan optimalizált, automatizált és teljesen elektromos fúrókkal készítene alagtakat, melyekben aztán speciális, szintén elektromos szállítóegységek vinnék az embereket, autókat és árukat, akár 210km/h-s sebességgel.

Akkor arról írtunk, hogy a hyperloopnak nevezett projekt ugyan rendkívül ígéretes, és Musk egyre több részletet árul el róla, azonban még mindig sok a kérdőjel, leginkább azzal kapcsolatban, hogy mikor fog ez megvalósulni. Nos, az optimista cégvezető szerint akár már idén megkezdődhet az első alagút kialakítása, ugyanis elmondása szerint ebbe szóban már beleegyezett a kormány.

Papírokat tehát még nem írtak alá a New York - Philadelphia - Baltimore - Washington vonalra tervezett hyperloopról, így nem meglepő módon sokan kételkedni kezdtek, és felmerült a kérdés, hogy Musk miért közölte ennyire korán ezt az információt. Válaszából kiderült: azért tartotta szükségesnek, hogy már most beszéljen róla, hogy felkeltse a lakosság érdeklődését, és megnyerje a támogatásukat.

Musk kifejezetten kérte is a lakosságot, hogy az érdeklődésükről és támogatásukról beszéljenek a helyi és szövetségi képviselőikkel, tudassák velük, hogy szükségesnek tartanák a hyperloop megépítését. Egy ilyen komplex projekt megvalósításához nyilván szükséges több város, az érintett államok, valamint a szövetségi állam beleegyezése és együttműködése, így tehát a helyzet nem egyszerű, főleg, hogy Musk kijelentéseire első körben meglepődött reakciók érkeztek olyan helyekről is, mint a New York-i polgármesteri hivatal, akik most hallottak először erről az egészről.

Azonban Musk bizakodik benne, hogy innentől kezdve viszonylag gyorsan meg tudják majd szerezni a formális beleegyezéseket, és még idén elindulhat az építkezés, aminek a végeredménye az lenne, hogy fél órán belül el lehetne utazni Washingtonból New Yorkba - ez pedig nem csak kényelmes és gyors, de két város között és környékén még az autós forgalmat is jelentősen enyhítené.

Márpedig ez utóbbi, vagyis a forgalom enyhítése a hyperloop egyik fő célja: Musk eredetileg az elviselhetetlen Los Angeles-i forgalom miatt kezdett gondolkodni az alagutas megoldáson, majd alapította meg a The Boring Companyt. Kérdésre elmondta, hogy azt a régiót sem felejtett el, a tervek szerint ugyanis a Washington - New York alagúttal párhuzamosan fúrnának több alagutat Los Angeles térségében a városi forgalom enyhítésére, majd ezt követően elkészíteni a Los Angeles - San Francisco hyperloopot is.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!