Örülhetnek a Firefox fülmániás felhasználói

A Mozilla már jó ideje dolgozik a Firefox teljes architekturális modernizálásán, hogy gyorsabbá és biztonságosabbá váljon a böngésző. Ez jó néhány évre elegendő munkát ad a fejlesztőknek, lényegében modulonként újraírják a komplett böngészőt. Az új kódok apránként kerülnek be a Firefox kódbázisába, váltják le a régi kódokat.

Az erőfeszítéseknek most már több fronton is kezd látszani az eredménye. Egyre több Rust nyelven programozott modul működik a böngészőben, plusz a következő hónapokban a komplett régi bővítményrendszer is a kukában landol, helyette jön a Google Chrome sokkal biztonságosabb szisztémája alapján kifejlesztett új megoldás.

Most egy érdekes példán keresztül sikerült szemléltetni, hogy az újraírt és újragondolt kódok milyen drámai mértékben képesek befolyásolni a teljesítményt.

Az augusztus másodikán elérhetővé váló Firefox 55-ben sikerült lecserélni a kódot, ami a böngésző elindításakor visszaállítja a Firefox előző bezárásakor nyitva maradt füleket. Ennek apropójából a Firefoxot egy évtizedig a Mozillánál fejlesztett Dietrich Ayala futtatott egy tesztet (via ÜberGizmo), amely során a böngészőnek 1691 darab (!) fület kellett visszállítania.

A jelenlegi stabil Firefox 54-nek bő 4 percre volt szüksége a mutatványhoz, míg a Firefox 55 már 15 másodperc alatt is megoldotta a feladatot.

Ezen felül szintén nem semmi, hogy a sok fül visszaállítása után a Firefox 54 körülbelül 2 gigabájt rendszermemóriát használt, míg a Firefox 55 csak olyan 0,5 gigabájtot. Ehhez némi kontextusként érdemes tudni, hogy a fülek visszaállításakor a Google Chrome-mal ellentétben a Firefox egészen addig nem tölti be teljesen a fülekben lévő weblapokat, amíg a felhasználók konkrétan rá nem kattintanak a fülekre.

