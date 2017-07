Végtelenül idegesítő funkciót kaphat a Google

Automatikusan elinduló videók jöhetnek a kereső találati oldalára.

A Google folyamatosan tesztelget különféle fejlesztéseket a termékeiben. Ez általában úgy működik, hogy a tesztelendő újításokat véletlenszerűen kiválasztott felhasználók kis csoportjainál élesíti, és telemetriás módszerrel megpróbálja kitalálni, hogy mennyire tetszik nekik az adott újítás. Amennyiben a kísérleti nyulaivá vált netezők többnyire pozitívan fogadják a fejlesztést, akkor szélesebb körben is elérhetővé teszi azt, majd egy idő után az illetékesek végül eldöntik, hogy mi lesz a sorsa.

A The SEM Post (via The Verge) beszámolója alapján most egy nyilvánvalóan borzalmas ötlettel állt elő a Google: egyes felhasználóknál automatikusan elinduló videók jelentek meg a kereső találati oldalán, a jobboldali információs dobozban.

Az egyetlen jó hír, hogy legalább lenémítva indulnak a videók, hanggal együtt garantáltan halálra idegesítenék a netezőket.

Ettől függetlenül a videók elindítása több szempontból is rossz ötlet: a lejátszás indokolatlanul és kéretlenül herdálja a számítógép erőforrásait, laptopokon emiatt még az akkus üzemidőt is csökkenti, plusz az adatforgalmi limites netkapcsolatot használóknak sokat lecsíphet az adatkeretükből.

Mint fentebb említettük, egyáltalán nem biztos, hogy az automatikus videolejátszás általános elérhetővé válik majd; még van remény a funkció csendes elkaszálására.

