Két Vodafone-telefonból az egyiket szerettük

A Vodafone egy ideje már árul sajátmárkás telefonokat az ügyfeleinek, és ezek minősége és ár/érték aránya sokszor kiemelkedően jó. Néha viszont nagyon mellé tud lőni a vállalat. Az alábbi tesztben mindkettőre találunk példát.

Nem, a Vodafone továbbra sem állt be telefongyártónak, helyette az eddig megszokott módon más cégek készülékeit alakítja át némileg, és adja azt (általában) elég kedvező áron saját ügyfelei részére. Nincs ez másként a két új készülékkel sem, melyek most jártak nálunk tesztelésen: a kicsi Vodafone Smart N8 és a nagyobbik Vodafone Smart V8 is ismerős lehet azoknak, akik követik az okostelefonok világát.

Vodafone Smart N8 - kicsi a bors, de nem erős

Kezdjük a két új telefon közül a kisebbikkel. A Vodafone Smart N8 tulajdonképpen az alsókategóriás Alcatel A3-as, csak kicsit új köntösben, néhány apróbb módosítással. Ez pedig elsőre nem hangzik túl jól, ugyanis az A3-as nem kifejezetten jó telefon, és annyira nem is olcsó, mint amennyire lennie kellene.

Kívülről a Smart N8 egyébként alsókategóriás mivoltához képest meglepően jól néz ki. Jól festenek rajta a lekerekített ívek, kellemes tapintású a recézett műanyag hátlap, szép szimmetrikus egységet alkot rajta az ulljenyomat olvasó és a kamera, az oldalsó hangerőszabályzó és bekapcsológomb pedig jó helyen van, kényelmes használni.

A Smart N8 két alapvető dologban különbözik az Alcatel A3-astól: kettő helyett csak egy SIM-kártyát tehetünk bele, cserébe viszont az előlapra került egy fényérzékelő, aminek köszönhetően itt már a szoftver automatikusan tudja szabályozni a képernyő fényerejét.

Szóval első ránézésre ez akár egy korrekt kis telefon is lehetne, azonban az optimizmusunk akkor kezd el először meginogni, amikor meglátjuk a képernyőt. Habár elméletben IPS LCD egységről beszélünk, a betekintési szögei nagyon nem jók, a legkisebb elfordításra is elkezdenek kifakulni az egyébként sem túl ragyogó színek, és 2017-ben egész egyszerűen kevés a 720p-s felbontás egy 5 inches képernyőre. Nem bántóan kevés, de épp annyira, hogy érezzük, nem az igazi.

Aztán elkezdjük használni, és szembesülünk azzal, hogy az alsókategóriás, négy magot hadrendbe állító MediaTek processzor nem éppen a sebesség bajnoka, mint ahogy az 1,5GB memória (16GB tárhely mellett) sem ideális manapság az Android gördülékeny futtatásához. Ahogy a kijelző esetében, úgy itt is az a helyzet, hogy a Smart N8-at nem kifejezetten fájdalmas használni, de hozzá kell szoknunk a programok betöltésekor némi várakozáshoz, a lassabb reakcióidőkhöz, meg ahhoz, hogy nem túl sok alkalmazásunk lehet egyszerre nyitva.

És körülbelül ugyanez a helyzet a kamera esetében is: egyáltalán nem jó, de legalább nem leszünk rosszul az elkészített fotóktól, legalábbis akkor, ha nappal van és jók a fényviszonyok. A képalkotást hátul egy 13 megapixeles, f/2,0 rekeszes egység biztosítja, előre pedig egy 5 megapixeles szelfikamera került külön LED-es villanóval. Állítólag a kamera jobb teljesítménye a szoftvernek köszönhető, mert hardveresen ugyanazt kapjuk, mint az Alcatel A3 esetében, ami pedig pocsékul teljesített, mint ahogy a nálunk járt A5 sem nagyon dicsekedhetett a fotóival.

De legalább azt gondolhatnánk, hogy a kis felbontású kijelző és a gyenge processzor összességében legalább magas üzemidőt eredményez majd, de sajnos nem ez a helyzet: a központi egység eleve a már elavult, 28nm-es gyártástechnológián készül, így a fogyasztása nem éppen ideális, másrészt pedig egy nem túl nagy, 2400mAH-s kapacitású akkumulátor került a készülékbe. A végeredmény, hogy egy napnál többet ez nem nagyon fogja kihúzni.

Ami viszont egyértelműen dicséretes, hogy a Smart N8 szinte teljesen alap, érintetelen Android 7.0-ás rendszerrel érkezik, ami garantálja az egyszerűséget és a letisztultságot, és nincs sok feleslegesen előre telepített alkalmazás sem. Tulajdonképpen megkapjuk a Google teljes programcsomagját, valamint a Facebookot és az Instagrammot, amiket meg amúgy is felraknánk.

Alapvetően tehát a Smart N8 tulajdonképpen egy még éppen vállalható alsókategóriás okostelefon lenne, kiemelkedően nagy problémája nincs, egy dolgot kivéve: az árát. Jelenleg a Vodafone oldalán 43 ezer forint környéki áron hirdetik, aminél a mindössze pár ezer forinttal drágább Meizu M5 kategóriákkal jobb, de ha kicsit keresgélünk, a Xiaomi is tud adni jobb telefont ezen az áron.

Vodafone Smart V8 - a méret a lényeg

A jelentősen nagyobb Smart V8 alapjául már a ZTE V870 szolgál, ami jelen esetben azért tűnt elsőre negatívumnak, mert ugyan az egy remek készülék, a gyártó azonban valamiért némileg magas, 110 ezer forint környéki áron dobta piacra. Annyit pedig nem biztos, hogy megér, úgyhogy arra számítottunk, hogy nagyjából ehhez hasonló verdiktet mondhatunk majd a Smart V8-ról is. Aztán kellemesen csalódtunk, több ízben is.

De kezdjük az elején. A Smart V8 már a kicsomagolás után azonnal egy prémiumosabb készülék érzetét kelti. A hátlapot és az oldalsó kereteket alumíniumból marták ki, de a hátulján alul és felül egy-egy gumírozott csíkot is találunk, amire feltehetően az antennák kialakítása miatt lehetett szükség, de egyrészt nem néz ki rosszul, másrészt pedig megóvja a készüléket a csúszósabb felületekről véletlenül leeséstől.

A kisebb telefonhoz hasonlóan ennek a hátulján is patinás rendben sorakozik fel egymás alatt kamera és az ujjlenyomat olvasó, az előlapon pedig a méretes, 5,5 inches kijelző uralkodik a szelfikamerával és a hangszóróval. A külső végigszemlélését követő elégedett nyugtázást rögtön egy újabb követheti a bekapcsolás után: a Full HD felbontású kijelző bizony elég szép képet ad, jók a színei, megfelelően mély a feketéje, és a betekintési szögekre sem lehet egy szavunk sem.

Hardveresen sem panaszkodhatunk. Nyilván nem kell csúcskategóriára számítani, de a Smart V8-ban a Qualcomm legújabb, legmodernebb eljárással készülő középkategóriás chipje, a nyolcmagos Snapdragon 435 teljesít szolgálatot. Ez pedig a hétköznapi használatra bőven elegendő teljesítménnyel rendelkezik, de a játékokat sem kell majd kifejezetten rettegve elindítanunk. A processzort tisztességes mennyiségű, 3GB-nyi memória segíti a munkában, emellé pedig 32GB beépített tárhely társul. Mindez a mai átlagos felhasználói igényeket tökéletesen kielégíti. Érdemes megjegyezni, hogy egyébként a Vodafone ezen a területen vágott kicsit az alapul szolgáló ZTE-telefon képességeiből, abban ugyanis 4GB memória és 64GB tárhely kapott helyett.

Szintén kellemes meglepetés a kamera: a hátsó 16 megapixeles egység gyorsan fókuszál, és jó fényviszonyok mellett kifejezetten kellemes képeket készít, de még akkor sem maradunk hatalmas szégyenben, ha elkezd lemenni a nap. A 8 megapixeles szelfikamera tud széles látószögű képeket készíteni, és persze az arcszépítés és a mosolyfelismerés sem maradhatott ki.

Ami az üzemidőt illeti, a modern processzor és a korrekt, 3000mAH-s kapacitású akkumulátornak köszönhetően könnyedebb használattal itt már egyáltalán nem kizárt, hogy két napig kihúzza a telefon. Szofverezettség tekintetében pedig a kis Smart N8-hoz hasonlóan egy szinte teljesen érintetlen Androidot kapunk, ráadásul itt már a legújabb 7.1.1-es verziót, így tehát a kezelhetőségre biztosan nem lesz panaszunk, és ismételten csak nem kapunk semmilyen felesleges alkalmazást előre telepítve.

És akkor elérkeztünk a végső ponthoz, ami a Vodafone Smart V8 legnagyobb fegyvere: az ára. Jelenleg feltöltőkártyás csomagban 68 ezer forintért adja a szolgáltató, amivel tulajdonképpen szinte pontosan egy kategóriába esik a Huawei P9 Lite-tal. És habár a P9 Lite némileg gyorsabb, kecsesebb, és (ez ízlés kérdése) talán kicsit szebb is, de a Smart V8 kétszer annyi beépített tárhelyet ad, nagyobb a kijelzője, és tapasztalataim szerint a kamerája is jobban teljesít.

Úgyhogy a Vodafone Smart V8 ebben az árkategóriában egy kifejezetten ajánlható készülék a szolgáltató ügyfelei számára.

