Nincs többé az iPod Nano és az iPod Shuffle

A zenelejátszásra képes telefonok hétköznapivá válása gigantikus pofont adott a dedikált zenelejátszó eszközök piacának, a 2010-es évek elejére minimálisra csökkentek az egykoron cukorkaként fogyott eszközök eladásai. Ezt az Apple is alaposan megérezte, így enyhén szólva is takaréklángra vette a Sony Walkman és a Sony Discman után a termékkategóriát a harmadik alkalommal forradalmasított iPod zenelejátszóinak fejlesztését.

Nem is akármennyire: az aprócska kijelzővel szerelt iPod Nano és a ruhára tűzhető iPod Shuffle modelleket utoljára 2012-ben frissítette, bár három évvel később a korábbinál több színben is elérhetővé váltak. Ez nyilván nem mentette meg a kütyüket, így a mai napon az Apple befejezte az webáruházában való értékesítésüket, hamarosan pedig a boltjaiban megmaradt készleteket is leveszi a polcokról.

Utódjuk nem lesz: nyugodjatok békében, iPod nano és iPod Shuffle!

Az Apple mostantól kezdve egyetlen dedikált zenelejátszót fog árulni, a nagyobb érintőkijelzővel szerelt iPod Touch-ot. Viszont az utoljára 2015-ben frissített termék esetében is eszközölt némi változtatást a cég: a 16 és 64 GB-os modellek eltűntek a süllyesztőben, a kütyük mostantól csak 32 és 128 gigabájtos háttértárral kaphatóak. Ilyen sorrendben bruttó 80 290 és 118 890 forintba kerülnek.

