Nokia 3: úton az Android 7.1.1 frissítés

A tervek szerint a nyár végén válhat elérhetővé a szoftver.

Mostanra hazánkban is megkezdődött a belépőkategóriás Nokia 3 forgalmazása, előfizetéssel jelenleg a Telenor és a Vodafone árulják, plusz kártyafüggetlenül is elérhető jó néhány viszonteladótól. A telefonon momentán Android 7.0 operációs rendszer fut, azonban a Nokia márkanevet viselő készülékekért felelős HMD Global pár hónapja megígérte, hogy a legolcsóbb mobilját választók is tisztességes terméktámogatásra számíthatnak.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a HMD próbálja tartani magát a szavához: a termékekért felelős Juho Sarvikas bejelentette, hogy várhatóan augusztus végére elkészülhet az okostelefon Android 7.1.1 rendszert hozó szoftverfrissítése.

Első körben a kártyafüggetlen Nokia 3-asokra érkezik majd meg a frissítés, a mobilszolgáltatóktól vásárolt modellek várhatóan pár héttel később fogják csak kijelezni a telepíthetőségét. Egyelőre nem világos, hogy a várhatóan szeptemberben stabillá váló Android 8.0 rendszert is megkapja-e a készülék, ezzel kapcsolatos tájékoztatást még nem nyújtott a HMD Global.

