Hasznos újítást kapott az androidos Chrome 60

Új keresőwidget gyorsítja a böngésző használatát.

A múlt héten elérhetővé váltak a Google Chrome 60 számítógépes változatai, most pedig Androidra is megérkezett a böngésző aktuális főverziója. Nagyrészt persze csak papíron, hiszen szokás szerint hullámokban válik elérhetővé a felhasználók számára, így sokan akár még napokat is várhatnak, mire a Play Áruház kijelzi a frissítést.

Az androidos Chrome 60 legnagyobb újítása, hogy a mobilok kezdőképernyőjére igény esetén kitűzhető keresőwidgetet kapott. A widget ugyanazt a funkcionalitást nyújtja, mint a böngésző megszokott címsávja: a netezők bepötyöghetik a keresési kifejezéseket, vagy a meglátogatni kívánt weblap címét. A használatával gyorsabbá válik a böngészés, hiszen nem kell külön elindítani a böngészőt a pötyögés megkezdése előtt.

Szintén üdvözlendő, hogy ettől a verziótól kezdve a felületük egyszeri megérintése előtt a weblapok nem vibráltathatják a mobilokat, a rezegtetési lehetőséggel általában az arcátlan reklámok éltek vissza. Ezen felül a natív androidos fizetési appok és a jelszókezelők is könnyebben kommunikálhatnak a böngészővel.

