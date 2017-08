Két dologgal érdemes tisztában lenni, mielőtt elkezdünk röpködni a születésnapunkra kapott drónnal. Ha lebukunk a hatóságok előtt, akár komolyabb következményekkel is szembenézhetünk.

A Groupama Biztosító sajtóközleményben igyekezett emlékeztetni, hogy habár manapság már gyakorlatilag bárki hozzájuthat pilóta nélkülő repülőhöz, vagyis drónhoz, ezek használatát ma már Magyarországon is szigorú szabályozás tartja keretek között, legyen szó üzleti vagy hétköznapi felhasználásról. Ahhoz, hogy bármilyen körülmények között reptethessünk egy drónt, mindenképpen rendelkeznünk kell légtérhasználati engedéllyel, valamint a drónpilótára kötött felelősségbiztosítással.

A bitztosító felhívja a figyelmet, ez tényleg mindenkire és minden helyzetre vonatkozik, vagyis biztosítással és engedéllyel akkor is rendelkeznünk kell, ha a családi grillezést szeretnénk megörökíteni a magasból a születésnapra kapott drónnal. Márpedig ezzel sokan nincsenek tisztában, hiába van jelen már tízeres nagyságrendben különböző méretű drón a magyar légtérben Tuzson Gergely, a Drónpilóták Országos Szövetségének elnöke szerint.

A kisebb drónokat ma már teljesen baráti áron meg lehet vásárolni, nem csoda, hogy népszerű ajándékok is, azonban könnyen lehet, hogy a meglepett családtagunk vagy barátunk bajba kerülhet, ha nem rendelkezik engedéllyel és biztosítással, ezzel ugyanis szabálysértést követ el, aminek akár jogi következményei is lehetnek.

A drón végső soron egy légi jármű, ami pilótával nem, vezetővel viszont rendelkezik, és persze a használata során károk is keletkezhetnek. A legutóbbi, nagyobb port kavart eset egyébként idén februárban esett meg Budapesten. A rendőrség beszámolója szerint egy szingapúri férfi a Szabadság-híd felett készített felvételeket, amikor megszakadt a kapcsolat a vezérlő és a drón között, és az belecsapódott a hídon át közlekedő egyik autóba, aminek betörte a szélvédőjét. Személyi sérülés nem történt, a férfit azonban gondatlanságból elkövetett közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekménnyel vádolták meg.

De hallotunk már esetekről, amikor drónok rongáltak meg épületeket, törtek be ablakokat, vagy okoztak személyi sérüléseket. Ráadásul a Groupama arra is felhívja a figyelmet, hogy a biztosítás megkötésekor olyan dolgokra is érdemes odafigyelni, mint például az autonóm üzemmód esetén okozott kár. Itt ugyebár arról van szó, hogy bizonyos drónok alkalmasak arra, hogy önmaguktól visszatérjenek egy bizonyos pontra a vezető beavatkozása nélkül - vagy például pont azért, mert elveszítette a kapcsolatot a vezérlővel.

