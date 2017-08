Gigászi külső akku mobilokhoz és laptopokhoz

USB-C porton keresztül gyorstölteni is képes a Mophie legújabb terméke.

A nyaralás során sokaknak problémát jelent az okostelefonjuk, a táblagépük, vagy éppen a laptopjuk akkujának gyors merülése, hiszen a mókuskerekes hétköznapoktól eltérően ilyenkor jóval kevesebb konnektor keresztezi az útjukat. A megoldást a könnyen hordozható külső akkuk jelentik, ezekkel úton-útfélen is tölthetőek a kütyük.

A külső akkuk piacán jól ismert Mophie most előállt egy igen komoly szerkezettel: a Powerstation USB-C XXL (via ÜberGizmo) modelljébe 19500 milliamperes akku került, ráadásul USB-C porton keresztül 30W teljesítménnyel is képes küldeni az áramot. Az újfajta csatlakozó mellett kompatibilitási okokból egy klasszikus USB-A port is akad a terméken, ez is támogatja az eszközök gyorsabb töltését, képes 2.4A áramerősséggel dolgozni.

A Mophie szerint a külső akku egy MacBooknak tipikusan 14 óra, egy iPhone 7 Plus-nak 66 óra, míg egy Samsung Galaxy Tab S3-nak 27 óra plusz üzemidőt képes biztosítani.

Sejthetően a hamarosan elérhetővé váló Powerstation USB-C XXL nem lesz olcsó, bruttó 150 eurót (durván 46 ezer forintot) kér majd érte a gyártó. Viszont legalább 2 év garanciát kapnak a vásárlók.

