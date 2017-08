Találja ki, hogy mennyibe kerül a Samsung csúcstévéje!

Mostanra hazánkban is megkezdődött a 88 hüvelykes monstrum forgalmazása.

A Samsung idén sem ment üres kézzel a januári Consumer Electronics Show-ra, többek közt az idei csúcskategóriás televízióit is bejelentette a kiállításon. A kvantumpontos LCD kijelzőt használó Q-széria ékköve a 88 hüvelykes, azaz olyan 2,24 méter képátlójú Q9 modell.

A termék természetesen tele van minden jóval, így például a megjelenítő 4K (3840×2160 pixel) felbontású, és támogatja a HDR-t is. A panel akár 2000 cd/m2 fényerőre is képes, ráadásul elméletileg bármely fényerőszint mellett képes megőrizni a színhűségét. Jelen pillanatban ez az egyik legjobb okostévé a piacon.

No de a nagy kérdés: mennyibe is kerül? A héten megkezdődött a 88 hüvelykes Samsung Q9 forgalmazása az Egyesült Államokban, ennek apropóján pedig most feltűnt, hogy nemrég nagy csendben Magyarországon is piacra került. Érthetően nem reklámozzák agyon, hiszen a hazai fogyasztók igencsak apró tábora képes és hajlandó

bruttó 5 499 900 forintot

kifizetni egy tévéért.

