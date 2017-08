Elkezdődött az iPhone 8 tömeggyártása?

Mégiscsak piacra kerülhet még időben a csúcsmobil.

Néhány héttel ezelőtt számos pletyka érkezett, melyek szerint az idei Apple iPhone okostelefonok a szokásosnál egy kicsit később kerülhetnek piacra, sőt: az új formatervet kapott iPhone 8 elérhetővé válása akár az év legvégéig is csúszhat. A csúcsmodell kinézet és funkcionalitás szempontjából is jelentős újításokat fog hozni, de nem csak üzletileg lett volna kínos a csúszása, hanem a jubileum miatt is, elvégre idén tíz éves az iPhone.

Az eddig rendkívül megbízható információkat közölt OnLeaks (via PhoneArena) szerint ha voltak is gyártási problémák, akkor megoldódtak, a friss értesülései alapján

megkezdődött az iPhone 8 tömeggyártása.

Erre indirekt módon az Apple is utalt a hét elején, a vállalat ugyanis azzal számol, hogy az idei utolsó negyedévben szokatlanul nagy mértékben nőnek majd az iPhone-eladások.

