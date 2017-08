330 TB adat fér az IBM apró kazettájára

A jelenlegi legnagyobb kapacitású merevlemezek 12 TB-osak.

Az átlagos fogyasztók először és utoljára az 1980-as években használtak kazettákat adatrögzítésre, a mikroszámítógépek korában a sima magnókazetták jelentették a legjobb megoldást az olcsó adattárolásra. Az IBM PC-korszak beköszöntével párhuzamosan befejeződött a kazetták használata, addigra már eléggé lecsökkent a sokkal gyorsabb, ráadásul kényelmesebben használható floppy-k ára.

A fogyasztói piacról való eltűnése ellenére a szalagos adatrögzítésnek egyáltalán nem fellegzett be, nagyvállalati (és hasonló jellegű) környezetekben továbbra is használatos. Elsősorban hosszú távú archiválásra használják a szalagokat: olyan információk tárolására, amelyeket mindenképp megőriznének, de a belátható jövőben nem lesz szükség rájuk, így nem kell könnyen elérhetőnek lenniük. A szalagos megoldással olcsón lehet rengeteg adatot tárolni.

Az IBM most újabb jelentős áttörést jelentett be a technológiában, a legújabb szalagját hasznosító kazettája 330 terabájtnyi adatot képes tárolni. Természetesen az archiválni kívánt adatok előzetesen betömöríthetőek lehetnek, így a gyakorlatban jóval több információ is elférhet a kazettán.

Összehasonlítási alapul a jelenlegi legnagyobb kapacitású merevlemezre 12 TB adat másolható fel, míg az IBM előző generációs kazettája 220 TB információ tárolására képes.

Az IBM új adattárolási megoldása még gyerekcipőben jár, a mérnökök szerint a következő legalább egy évtized során valószínűleg kétévente megduplázható lesz a kazetta adattárolási kapacitása.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!