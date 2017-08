Mechanikus bogarak dobhatják fel a ruhákat

Viselés közben megváltoztathatják a ruhadarabok formáját és mintázatát.

Mostanra lecsendesült a viselhető eszközök körüli felhajtás, hiszen a gyártók kénytelenek voltak rájönni, hogy nem az okosórák és fitneszkarperecek lesznek a következő iPhone-jelentőségű innovációk a fogyasztói piacon. Ettől még nem érdemes temetni az elmúlt években kitalált kütyüket, sőt: a gyermekbetegségeik kiküszöbölésének, és persze az áruk jelentős csökkenésének köszönhetően a jövőben válhatnak csak igazán vonzóvá, juthatnak el minden eddiginél szélesebb vásárlóközönséghez.

Az elmúlt években a kütyügyártók ugyan minden alkalmat megragadtak a viselhető eszközökről való áradozásra, ám furcsamód szinte mindig végtagokra rögzíthető eszközökről beszéltek, egyértelműen ezekre koncentráltak. Pedig nem csak valamelyik testrészen lehetnek viselhetőek az eszközök, például a nemrég nyugdíjba vonult iPod Shuffle zenelejátszó minden további nélkül rácsíptethető volt a pólókra és a nadrágokra. A vállalatok szinte egyáltalán nem foglalkoztak az elmúlt években a csipeszelős és ruhába építéses lehetőségekkel, pedig látszólag van benne potenciál.

Az MIT és a Stanford kutatói már tavaly rámutattak a lehetőségre: olyan aprócska robotokat fejlesztettek, amelyek képesek a ruhák felületén mozogni, mágneses módszerrel maradnak fenn a szöveten. A kutatókat nagyon lekötötte a téma, így a kezdeti koncepcionális siker után fejlesztési fókuszt kapott az elképzelés.

A most már Project Kino néven futó kutatás során olyan módon próbálják továbbfejleszteni a kis robotokat, hogy azok esztétikai vagy funkcionális módon képesek legyenek kiegészíteni a ruhákat.

Mint a fenti videón megtekinthető, a robotok képesek lehetnek megváltoztatni a ruhákon lévő minta „kompozícióját", vagy éppen a szövetek elhelyezkedését és formáját. Ennél funkcionálisabb felhasználási területei is lehetnek az eszközöknek, például a kapucni lehúzásához hasonló feladatokra is befoghatóak lehetnek, vagy beépített mikrofonnal ellátva segíthetik a kéz nélküli telefonálást. Egyes feladatokat a szenzoros adataikra támaszkodva akár teljesen maguktól is elvégezhetnek.

Természetesen nem mindenki van elájulva a „mechanikus bogaraktól", a praktikusságuk megkérdőjelezése mellett a feltalálókhoz eljuttatott visszajelzések alapján sokan egyszerűen ijesztőnek találják az eszközöket. Cindy Hsin-Liu Kao kutató szerint az utóbbi probléma már pusztán a robotok miniatürizálásával is megoldható lehet: reményei szerint sikerül majd annyira apróra lekicsinyíteni az eszközöket, hogy szinte belesimuljanak a ruhákba.

Kíváncsiak vagyunk, hogy a kis robotok vajon feltűnnek-e valaha a divatbemutatókon. Nem lepődnénk meg, ha felkarolná a ruhaipar a koncepciót, vagy legalábbis egyes híres divattervezők munkásságát elnézve a ruhákon guruló mechanikus bogarak szinte ortodox hatást keltenek.

