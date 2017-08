Heti appajánló: Így kezeljük okosan a pénzügyeinket a telefonunkkal

A pénzügyeink kezelése az egyik legkényesebb és legfontosabb témánk, amibe néha akkor is beletörik a bicskánk, ha nem lépjük túl a keretünket. Viszont jó hírünk van: több olyan alkalmazás áll rendelkezésünkre, amelyekkel nemcsak tételesen követhetjük kiadásainkat, hanem akár törlesztési és megtakarítási terveket is készíthetünk.

A „Hova lett a pénzem?" kérdést első hallásra rémesen egyszerűnek tűnik megválaszolni. Alapjáraton adott a lakbér vagy hiteltörlesztés, rezsiköltségek, életkortól függően pedig egy péntek esti buli, egy új pár cipő a gyereknek, nagybevásárlás, akciós csirkemellfilé, 50%-os leárazások a kedvenc butikunkban és így tovább.

Az ilyen típusú kiadásokkal általában előre számolunk és vissza is tudjuk követni, hogy a blúzaink számának növekedésével párhuzamosan csökkennek a bankók a zsebünkben.

Az igazi problémát inkább a tervezetlen, impulzív vásárlásokokozzák.

Ennek egyik leggyakoribb példája, amikor egy konkrét termék megszerzésének tervével indulunk neki a közértnek, aztán megpillantjuk a kedvenc üdítőnket, és legott rájövünk, hogy azonnal szükségünk van belőle legalább egy literre. A „Most éppen nem kell, de mivel akciós, vegyünk sokat, jó lesz később" felkiáltás szintén gyakran vezet túlzott vásárláshoz. Valamivel szerencsésebb helyzet, de itt is fennáll a veszélye annak, hogy hiába a felhalmozás, ha két hónap után kiderül, hogy mégsem javította meg az összetört hajszálakat a regeneráló sampon – mi pedig szomorúan merengünk, hogy mégis mihez kezdjünk a maradék három flakonnal.

Az ilyen kiadások lekövetésére szerencsére már több ingyenes applikáció is rendelkezésünkre áll, amelyek alapvetően ugyanazon az elven működnek: megadunk egy kiinduló összeget, amiből aztán szépen levonjuk a költéseket.

Az egyik legnépszerűbb a magyar fejlesztésű, letisztult felületű Koin (Android, iOS). Itt például elég egyszer megadnunk a rendszeres befizetéseket (például internet előfizetés), így azokat automatikusan levonja minden hónapban, nem kell újra és újra beírni. A kiadásokat pedig felcímkézhetjük, hogy egyértelmű legyen, mit értünk bevásárlás alatt.

A fentieken túl a Money Lover (Android, iOS) részletes riportokat készít nekünk táblázatokkal, grafikonokkal, statisztikákkal költekezési szokásainkról. Feltüntethetjük tartozásainkat, költségkereteket határozhatunk meg, de bekapcsolhatjuk az utazó módot is, ha egy adott eseményhez akarjuk kötni kiadásainkat.

A szimplán Money Managernek (Android, iOS) nevezett, malacpersely emblémájú applikációban megadhatjuk, mennyi készpénzünk van, illetve bankszámláink és hitelkártyáink egyenlegét is, és hogy éppen melyikről mennyit költöttünk. A Walleten azt is nyilvántarthatjuk, kinek adtunk kölcsönt vagy épp mi mennyivel tartozunk, írhatunk bevásárlólistákat, és azt is feltüntethetjük, mire kaptunk garanciát vagy éppen hova van törzsvásárlói kártyánk. Az Expense IQ akár napi szinten is készít nekünk jelentéseket, valamint figyelmeztetéseket küld, hogy fizessük be a számlákat vagy ha lassan túllépjük az előre meghatározott kereteket.

Úgyhogy tegyünk egy próbát, pötyögjünk hűségesen és becsületesen, hiszen a tendenciák megfigyeléséhez és átlátásához szükség van néhány hétre.

Ha végül szembesülünk vele, hogy pontosan hol csúszik ki a kezünk közül a pénz, talán legközelebb a céges kávézás mellett döntünk a sarki presszó helyett.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!