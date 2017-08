Forradalom előtt a játékkarakterek arcmimikája?

A Remedy és az NVIDIA új módszerrel generáltatnák az animációkat.

Hihetetlenül részletgazdaggá váltak a videojátékokban szereplő karakterek, azonban a modelljeik kidolgozottsága önmagában semmit sem ér, ha nem sikerül szuperül eltalálni az animációikat.

Az egyik legnehezebb feladat az arcmimika elkészítése. A nagy költségvetésű játékok a legjobb eredmény elérése érdekében motion capture eljárással rögzítik a szinkronszínészek alakításait, majd a nyers adatokat az animátorok kézzel rászabják a karakterekre. Ez rendkívül aprólékos munka: rengeteg embert köt le, munkaórát visz el az arcmimika csiszolása.

A Max Payne, Alan Wake és Quantum Break játékokról ismert finn Remedy Entertainment most az NVIDIA segítségével forradalmasítaná az arcmimika készítését.

A rendszerük lényege, hogy a szinkronszínészekről készült videofelvételek használatával megtanítják az algoritmusokat a karakterek mimikájának legenerálására. A tanulási fázis után csak felvett hangfájlokra van szükség, a rendszer a hallott szöveg alapján elkészíti a mimikát.

Méghozzá nem is akárhogy, a Remedy szerint már most is olyan jól működik a technológia, hogy akár 80 százalékkal is csökkentheti a karakterek arcmimikájával kapcsolatos animátori munka mennyiségét.

Ez nem csak a játékok fontos karaktereivel kapcsolatos munkaidő drámai csökkenése miatt fontos, a technológia végső soron a mellékszereplők mimikája terén hozhatja a legnagyobb minőségi előrelépést, főleg a nyílt világú játékokban. Az animátorok még a legnagyobb büdzséjű alkotásokban sem képesek elég időt fordítani a néhányszor feltűnő karakterek mimikájának kidolgozására és csiszolására.

