Érkezik a Spotify az Xbox One-ra

Az exkluzivitást 2015 márciusában jelentették be a Sony javára, s azidőtájt még úgy nyilatkoztak, hogy a megállapodás még sokáig fog tartani az „előrelátható jövőben." Ám röpke két év eltelte után pár élesszemű Xbox One játékos észrevette a Spotify alkalmazását a tevékenységi csatornáján. Noha amilyen hirtelen felbukkant, olyan gyorsan is eltűnt, pár nappal később nem hivatalos megerősítést nyert; a Spotify épp készül az Xbox One konzolra lépni, és a játékosok nemrégiben a Microsoftnál dolgozó Larry Hyrbet láthatták a készülőfélben lévő programot tesztelni.

A Spotify már kijött a Windows Áruházba, viszont az csak a Windows 10 felhasználóknak elérhető.

Jelenleg még a Spotify hivatalosan nem erősítette meg a kiszivárgott (vagy kiszivárogtatott) információt, a Microsoft szóvivője pedig csupán így nyilatkozott

„Folyamatosan azon dolgozunk, hogy új élményekkel gazdagítsuk az Xbox One felhasználókat, és valóban, a zene lejátszás is olykor-olykor szerepet kap, de nincs semmilyen tényleges bejelentenivaló."

A tavalyi Xbox One frissítés lehetővé tette a háttérben való zene lejátszást, ám ezt a Spotify applikációja nélkül, ugyanis akkor még kerek-perec kijelentették, hogy a Playstation konzolra összpontosítják figyelmüket és erőfeszítéseiket. Az exkluzivitás úgy látszik, véget ért; az Xbox One palettája Spotify alkalmazással fog bővülni.