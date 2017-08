Ennél egyszerűbb okos otthon nincs

Akár egyenként megvásárolható az EVE rendszere, ami az otthonunk biztonságáért, egészséges légköréért felel.

A különböző okos otthon rendszerek már jó ideje előkelő helyet foglalnak el a techmániás emberek kívánságlistáin. A gyártók ennek megfelelően igyekeznek is előrukkolni az általuk megálmodott megoldásokkal erre a témára, így arra jutottunk, hogy mi is beszerzünk pár ilyen „otthonokosító" csomagot és megvizsgáljuk, mit is tudnak, mennyire bonyolult a felépítésük és egyáltalán, érdemes-e foglalkozni velük.

EVE az Elgatotól

Elsőként egy olyan rendszert kaptunk meg tesztelésre, ami az iPhone felhasználók számára lesz igazán érdekes, ugyanis a rendszer vezérlését gyártó saját applikációja mellett az Apple HomeKit alkalmazásából is el lehet érni. Ráadásul nem is csak otthonról, hanem akár a világ bármely pontjáról, ahol internet közelébe tudunk kerülni. Ehhez pedig nem kell más, mint egy Apple TV az otthonunkba, az EVE eszközei ugyanis gond nélkül képesek csatlakozni hozzá és rajta keresztük az iPhone-unkhoz. Akkor is, ha nem vagyunk otthon, ugyanis az Apple TV átjáróként működik és összeköti az otthonunkban található komponenseket a telefonunkkal.

Jelenleg nyolc fajta készüléket találunk a gyártó kínálatában. Háromfajta szenzor segít felmérni a lakás hőmérsékletét, a levegő páratartalmát és minőségét. Egy ablaknyitás- és egy mozgásérzékelő jelzi az aktivitást, erre pedig egy termosztát és egy kapcsolható konnektor tud reagálni. Létezik még egy falikapcsoló is az egyszerűbb parancsokhoz, de ezt itthon nem igazán forgalmazzák.

Egyszerű párosítás

Az összes EVE eszköz párosítása pillanatok kérdése és készülékek hátoldalán található kód segítségével történik, amit az iPhone kamerája felismer, az EVE alkalmazása pedig már közvetíti is az adatokat, amit az eszköz szolgáltat.

Ezzel a módszerrel akárhány Eve eszközt felkonfigurálhatunk és már meg is vagyunk az okosotthon felépítésének első részével.A használat sem sokkal bonyolultabb, hiszen az Apple Home alkalmazása áttekinthetően jeleníti meg az eszközöket és segítségével könnyedén vezérelhetjük is őket. Emellett, ha „jóban vagyunk" Sirivel, az iPhone személyi asszisztensével, akár hangutasításokkal is vezérelhetjük a teljes rendszert. Akár az Apple Watch segítségével is. Kapcsolgathatjuk a lámpákat, módosíthatjuk a fűtésrendszer működését attól függően, hogy milyen elemeket vásároltunk meg a kiegészítők közül.

Automatikus működés

Az igazán okos otthonos életérzéshez szükségünk van még egy kiegészítőre. Egy Apple TV üzembe helyezésével ugyanis már fejlettebb automatizációs lehetőségeink is lesznek. Így már lehetőségünk nyílik olyan rutinok beállításra, amelyekhez több eszköz együttműködésére is szükség van.

Így például, ha távozunk otthonról, automatikusan lekapcsolhatnak a lámpák, esetleg a bedugva hagyott vasaló.

De beállíthatjuk azt is, hogy ablaknyitás esetén kapcsoljanak le az adott szobában lévő radiátorok, így ne fűtsük feleslegesen az utcát. Így pedig már arra a kérdésre is megvan a válasz, hogy ez a rendszer amellett, hogy menőzni lehet vele, pontosan mire is jó. Valós megtakarítást érhetünk el vele és az otthonunk biztonságára is ügyelhetünk, ami főleg egy nyaralás alatt jöhet jól, hiszen amellett, hogy folyamatosan figyelhetjük lakásunk nyílászáróit, egy egyszerű ujjmozdulattal ellenőrizhetjük, hogy a vasaló ki van-e kapcsolva. Így pedig könnyebb kikapcsolódni és a nyaralásra figyelni.

Mennyibe kerül?

Az Elgato EVE család tagjai egyenként is megvásárolhatóak, így lehetséges modulárisan bővíteni velük a lakás okos rendszerét. Az árak pedig 20 000 forint körül mozognak. Az ajtónyitás érzékelő a legolcsóbb a maga 13 900-as árcédulájával és a beltéri mérőegység a legdrágább, ami 26 900 forintba kerül.

