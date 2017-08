Úton az idei Google Pixel mobilok

Előkészület gyanánt a vállalat durván leárazta a tavalyi készülékeit.

Egyes pletykák szerint ezen a héten elérhetővé válhat a Google Android 8.0 operációs rendszer első stabil változata, továbbá a közeljövőben a Google új saját márkás idei okostelefonjai is bemutatkozhatnak. A tavalyihoz hasonlóan idén is két mobillal jelentkezhet a cég, kisebb és nagyobb méretű Pixel 2 modellre is számíthatnak a vásárlók. Természetesen mindkettő már Android 8.0-val előtelepítve kerülhet piacra.

A Google egyelőre semmit sem kommunikált az új mobilokkal kapcsolatban, ám a tavalyi készülékeinek jelentős leárazásával most egyértelműen megkezdte a forgalmazásuk előkészítését.

A készletkisöprés keretében a kisebbik Pixel mobilokat 125 dollárral árazta le a vállalat, míg a Pixel XL-ek esetén 200 dollárt enged el a vételi árból, ráadásul a készlet erejéig az összes rendeléshez jár egy 75 dollár értékű DayDream VR headset is.

Az új árak a Google webshopjában:

Google Pixel 32 GB – 524 dollár (125 dollár engedmény)

Google Pixel 128 GB – 624 dollár (125 dollár engedmény)

Google Pixel XL 32 GB – 569 dollár (200 dollár engedmény)

Google Pixel XL 128 GB – 669 dollár (200 dollár engedmény)

