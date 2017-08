Újabb ingyenes VPN-szolgáltatás keltett botrányt

A Hotspot Shield szponzorált weblapokra irányíthatja át a felhasználóit.

A bölcsesség szerint egyes dolgok túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek. Sajnos az ingyenes internetes szolgáltatások világában rendkívül nehézzé vált megítélni, hogy mi tartozik ebbe a kategóriába, hiszen közismert és népszerű szolgáltatások is hosszú évekig működhetnek masszívan veszteségesen úgy, hogy a felhasználók szemszögéből látszólag minden a legnagyobb rendben van.

Klasszikus példa erre a Twitter, amely a bő 10 éves fennállása óta már 2 milliárd dollárnál (durván 516 milliárd forintnál) is nagyobb veszteséget halmozott fel. Csak azért működhet, mert a befektetők folyamatosan lapátolják a pénzt a kasszájába.

Persze a legtöbb szolgáltatás nem képes jelentős mennyiségű tőkét bevonzani, ilyen vagy olyan módon, de muszáj valahogy a saját erejéből minimum nullaszaldósra kijönnie.

Az ingyenes VPN-szolgáltatást kínáló Hotspot Shield meglehetősen problémás megoldást talált:

tájékoztatás és jóváhagyás nélkül átirányíthatja a felhasználókat a meglátogatni kívánt webhelyekről a hirdetői által szponzoráltakra.

A magánszférával kapcsolatos ügyekre specializálódott Center for Democracy and Technology fogyasztóvédelmi csoport emiatt most bepanaszolta a céget az USA Szövetségi Kereskedelmi Bizottságánál.

A szervezet megtévesztőnek és unfairnek tartja a praktikát, formális versenyügyi vizsgálatot kért az üzemeltető ellen.

Sajnos a Hotspot Shield közel sem az egyetlen olyan ingyenes VPN-szolgáltatás, amely csak a fizetős verziójának előnyeit felsoroló dobozban, továbbá a szerződési feltételeinek egy eldugott részében céloz arra, hogy az „ingyenesség" alatt nem klasszikus értelemben vett ingyenességet kell érteni.

