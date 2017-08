Adatforgalmi rekord a korlátlan hipernet hétvégén a Telenornál

Augusztus 4. és 6. között a Telenor korlátlan belföldi mobilinternetezési lehetőséget biztosított ügyfeleinek, akik éltek is a lehetőséggel. A három nap alatt több mint 1100 terabájt adatot generáltak, ami az ilyenkor szokásos forgalom mintegy kétszerese, vasárnap pedig a napi adatforgalmi rekord is megdőlt.

Azon ügyfelek, akiknek mindez nem volt elég, a MyTelenor alkalmazáson keresztül regisztrálva az augusztus 12-13-i hétvégén ismét korlátlanul mobilinternetezhetnek belföldön.

A Telenor ingyenesen elérhetővé tette belföldi hálózatát augusztus 4-6. között minden ügyfelének.

A három napban 2,5 millió ügyfél mintegy 1110 terabájt (1,14 millió GB) adatot generált,

ami közel kétszerese egy átlagos péntektől vasárnapig tartó időszak adatforgalmának.

Ekkora adatmennyiség több mint 200 ezer HD-felbontású, vagy több mint félmillió normál felbontású film megnézésére lenne elegendő a MyTV-n. Fizikai hordozón tárolva pedig 241 702 darab DVD-lemezre lenne hozzá szükség, amelyek egymásra téve 27 méter magas oszlopot alkotnának – akkorát, mint amilyen magasról a férfi óriás toronyugrók ugranak.

A három napban az esték bizonyultak a legforgalmasabb napszakoknak, közülük is kiemelkedett a rekord kánikula után lehűlést hozó vasárnap este: az adatforgalmi számlálók 8 órakor pörögtek fel maximumra. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy aznap a Telenor hálózatán megdőlt az eddigi napi adatforgalmi rekord: a Telenor ügyfelei 24 óra alatt 392 terabájt adatot forgalmaztak mobileszközeiken. Legutóbb tavaly karácsonykor hipernetezhettek korlátlanul a telenorosok, az akkori három nap adatforgalmát azonban most átlagosan közel 60%-kal múlták felül. Az idei nyár másik kiemelkedő adatforgalmat hozó időszakának a vizes vb bizonyult, de a mostani Korlátlan Hipernet hétvége átlagos napi adatforgalma ezt is meghaladta, napi több mint 150 terabájttal.

A mobil adathasználat legnagyobb mértékű növekedését Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyében mérték a vállalat szakemberei a napi átlaghoz viszonyítva. A három napban a legnagyobb adatmennyiséget a YouTube-on és a Telenor MyTV-n való online videózásra és tévézésre fordították, ezt követte a fájlcserélők és a Facebook használata, majd pedig az általános böngészés. Ezek közül az előző hét azonos időszakához viszonyítva kiugró a videózás népszerűsége: az ügyfelek közel két és félszer annyi adatot generáltak ezzel.

A Korlátlan Hipernet napok sikerére való tekintettel a Telenor az augusztus 12-13-ai hétvégén is korlátlan, díjmentes belföldi mobilinternetezést biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik augusztus 13-ig a MyTelenor alkalmazáson keresztül regisztrálva jelzik igényüket erre.

A MyTelenor app Androidra, iOS-re és mobil Windows platformra tölthető le.

