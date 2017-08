Instagramos képek alapján detektálnák a depressziót

A mentális állapot öntudatlanul is tükröződhet a szelfiken.

A fiatalok mentális egészségére általában rossz hatással vannak a közösségi hálózatok, vagy legalábbis a brit Royal Society for Public Health még május közepén publikált felmérése alapján a legfontosabb öt közösségi portál közül kizárólag a Youtube nem vált ki belőlük negatív reakciót. A felmérés során közel 1500 főnyi 14-24 éves fiatalt kértek meg arra, hogy különböző faktorok alapján pontozzák a népszerű közösségi szolgáltatásokat; a részletekről korábbi hírünkből tájékozódhatnak az érdeklődők.

A kutatás alapján messze az Instagram képmegosztó bizonyult a mentálisan legmérgezőbb helynek a fiatalok számára. Éppen ezért is érdekes, hogy az EPJ Data Science magazinban (via ÜberGizmo) most megjelent kutatásban a tudósok arra keresték a választ, hogy az instagramos képek gépi elemzésével alapján vajon megállapítható-e a felhasználók depressziója.

A kutatás során sajnos kifejezetten kicsinek mondható, csupán 166 fős mintával tudtak dolgozni. Ettől függetlenül még így is érdekes eredményekre jutottak, megállapításuk szerint a depresszióban szenvedők ugyanis a többségnél gyakrabban használnak kékesebb, szürkésebb és sötétebb színárnyalatokat. Ezen felül kevésbé jellemző rájuk a filterek használata, a legnépszerűbb szűrő pedig a fekete-fehér Inkwell a köreikben. A nem depressziósok körében a Valencia bizonyult a legnépszerűbb szűrőnek.

Részben a kisméretű minta miatt a mostani kutatásból nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, azonban annyi kiderült belőle, hogy mindenképp érdemes a jövőben részletesen foglalkozni a depresszió fotóelemzéses detektálásával, a mentális állapot akár öntudatlanul is tükröződhet a felhasználók közösségi médiás fotóin.

